Синоптик Наталья Диденко обнародовала подробный прогноз на ближайшие дни.

Уже завтра, 7 января, в Украине ожидается смена погоды: начнутся осадки, придут морозы и усилится ветер. Об этом предупреждает известный синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, ожидается одновременное воздействие двух разных воздушных масс - арктической с севера и теплой влажной средиземноморской.

"Поэтому в северной части Украины усилятся морозы, ночью ожидается -6...-15 градусов. Днем -5...-12 градусов", - говорит синоптик.

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На остальной территории Украины ночью и днем будет около нуля, на юге ночью +2...+5 градусов, а днем +7...+12, в Крыму воздух разогреет до +15 градусов.

"Однако именно в центре, на востоке, западе и на юге предполагается осложнение погодных условий из-за выхода южного циклона Charlotte", - предупреждает Наталья Диденко.

По ее словам, там будет выпадать снег, мокрый снег, в южной части - с дождем, ожидается налипание мокрого снега, ухудшение видимости на дорогах, гололед, гололедица и усиление ветра до штормовых порывов.

В Киеве 7 января похолодает до умеренного мороза -5...-9 градусов, возможен небольшой снег, на дорогах гололедица.

"В дальнейшем сложная погода с осадками и опасными метеоявлениями удержится в центре, на юге, востоке и западе в течение 8 января и ночью 9 января", - прогнозирует Наталья Диденко.

Морозы 8-9 января распространятся на значительную часть территории Украины. Днем 9 января ситуация, по прогнозу синоптика, стабилизируется, осадки прекратятся.

"С 10 января морозы ослабеют, температура воздуха начнет повышаться", - прогнозирует она.

Погода на выходных - прогноз

6 и 7 января в Украине ожидается неустойчивая погода с температурными контрастами от +15° до -20°. Вследствие этого сохранится погода с осадками и такими опасными явлениями как гололед, туманы и налипание мокрого снега.

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