С 7-9 января на Киевщине произойдет значительное похолодание.

В Киеве в ближайшие дни ожидается значительное похолодание с периодическими осадками. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Важно, что с 7-9 января на Киевщине произойдет значительное похолодание из-за вторжения арктического воздуха с севера Европы: снижение температуры ночью до 13-18° мороза, днем до 8-13° мороза", - говорят синоптики.

По их данным, небольшой снег ожидается 6,7 и 10 января, а остальные дни пройдут без осадков.

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"Берегите себя, при необходимости выхода на улицу обязательно защищайтесь от низких температур!"- советуют специалисты, ведь, по их словам, такая погода может привести к усложнению работы коммунальных служб и энергетических предприятий, нарушению и прекращению движения транспорта.

Погода в Украине - прогноз на сегодня

6 января в Украине будет облачно. По данным Укргидрометцентра, в северной части снег, на Закарпатье и Прикарпатье дождь. На севере страны на дорогах местами гололедица, на Волыни и Ровенщине местами появится гололед.

Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем +1°...+6°, в юго-западных областях воздух разогреет до +7°...+12° и только в северной части страны ожидается от 0° до -5°.

На Киевщине также будет облачная погода. Днем сегодня будет снежить. снег. На дорогах появится гололедица. Ветер юго-восточный, его скорость составит 3-8 м/с. Температура по области 0°...-5°, а в столице столбики термометров покажут 0°...-2°.

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