Продажа билетов на внутренние рейсы открывается за 20 суток до даты отправления в 8:00.

Государственная компания "Укрзализныця" в период с 15 декабря по 13 января по техническим причинам корректирует расписание движения некоторых поездов. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram.

В этот период не будут курсировать:

поезд № 8/7 Одесса - Харьков;

поезд № 148/147 Одесса - Киев;

поезд № 774/773 Киев - Шостка.

В УЗ понимают, что эти изменения могут вызвать неудобства, поэтому компания позаботилась об альтернативных маршрутах, которые позволят комфортно добраться до пункта назначения.

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Альтернативные рейсы на направлениях:

Киев - Одесса: поезда № 105/106 и № 763/764;

Харьков - Одесса: поезд № 059/060;

Киев - Шостка: поезда № 786/785 и № 788/787.

В "Укрзализныце" также предоставили возможные решения для промежуточных станций.

Для жителей Полтавы в Одессу предлагается: сначала в Киев нужно добраться поездом "Интерсити+" №723 Харьков - Киев или поездами №15 Харьков - Ясиня, №17 Харьков - Ужгород, №711 Краматорск - Киев или №129 Полтава - Ужгород. Далее из Киева в Одессу поездом №105 Киев - Одесса. Обратно: поезд №106 Одесса - Киев, а затем осуществить пересадку на поезд "Интерсити+" №724 Киев - Харьков.

Для жителей Кременчуга через Киев: сначала поездом №129/130 Кременчуг - Ужгород до Киева, а затем осуществить пересадку на поезд №105/106 Киев - Одесса. В обратном направлении: поездом "Интерсити" №764 Одесса - Киев, а далее региональным поездом №792 Киев - Кременчуг.

Для жителей Черкасс в Одессу: поездом №43/44 Черкассы - Ивано-Франковск до Киева, а далее поездом №105 Киев - Одесса. Обратно: аналогичный маршрут.

В компании напомнили, что продажа билетов на внутренние рейсы открывается за 20 суток до даты отправления в 08:00.

Укрзализныця - последние новости

Компания "Укрзализныця" открыла продажу билетов на новый маршрут Черновцы - Рава-Русская - Варшава и удобные пересадки для остальных городов. Новый пересадочный международный поезд отправится в первый рейс 15 декабря.

С 19 декабря "Укрзализныця" возвращает традиционный сезонный "Интерсити+" №743/744 Дарница - Киев-Пассажирский - Львов - Славское.

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