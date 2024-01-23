В основе изменений будет находиться цифровизация.

В 2024 году правительство запланировало введение изменений в сфере внутренних пассажирских перевозок. Об этом в Facebook заявил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

"Работаем над разработкой концепции ключевых изменений: конкурсы на маршруты, оплата, льготы, автостанции, налоги, нелегалы. Вопрос очень комплексный и значительно сложнее чем международные перевозки. В основе всего точно будет цифровизация... должны собрать весь лучший опыт и предложить на уровне государства единый концепт изменений в регулировании внутренних перевозок: межобластных, в пределах области и на уровне городов", – рассказал чиновник.

По его словам, сейчас идет проработка опыта, который уже есть в украинских городах. Ситуация везде разная.

Видео дня

В частности, на примере Львова изучается автоматизированная система оплаты проезда через валидаторы и цифровую карту; система учета оплаты с помощью программных регистраторов расчетных операций на автобусных маршрутах ОГА; установка GPS-трекеров для контроля пригородных и междугородных маршрутов.

"Также ознакомились с реализацией концепции Smart city и работой Центра управления движением в городе. Отдельными вопросами является привлечение международных средств для обновления автопарка и производство собственного общественного транспорта. Последнее изучали на опыте завода "Электрон", – подчеркнул Деркач.

Внутренние и международные перевозки

В КП "Киевский метрополитен" назвали реальную стоимость проезда. Тариф на проездной в столичном метро в последний раз рос в 2018 году.

Одновременно Украина готовится к запуску реестра международных автобусных маршрутов в рамках реформы международных пассажирских перевозок. Уже тестируется возможность приобрести билет на рейс онлайн благодаря интеграции.

Вас также могут заинтересовать новости: