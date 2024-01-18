Последний раз стоимость проезда в подземке поднимали в 2018 году.

Экономически обоснованный тариф на проезд в киевском метро в 2024 году составляет более чем 30 гривен. Об этом заявил директор КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский в интервью LB.ua.

"Последний раз тариф рос в 2018 году. Я уже приводил пример, что в 2018-м у нас были расходы на электроэнергию 466 млн, хотя мы первое коммунальное предприятие, которое работает напрямую с Энергорынком, покупает электроэнергию по государственному тарифу, то есть по минимальным ценам, без посредников. В 2024 году мы должны уплатить 1,6 млрд. Поэтому обоснованный тариф сегодня – более 30 грн", – отметил Брагинский.

В то же время он подчеркнул, что во время войны тариф на проезд не будут повышать.

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Также директор КП пояснил, что вопрос тарифа не является компетенцией метрополитена. Предприятие не повышает тарифы, но ежегодно подает данные в Департамент экономики относительно себестоимости перевозки пассажиров и экономически обоснованного тарифа.

"Насколько бюджет города позволит себе финансировать транспортные предприятия (это же не только метрополитен, но и "Киевпастранс"), настолько смогут", – добавил Брагинский.

Стоит отметить, что сейчас проезд в метро Киева стоит 8 гривен.

Ситуация с метро в Киеве

15 января стало известно, что пассажиропоток киевского метро существенно снизился после того, как на перегоне между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" на синей линии метро произошла авария. В КП "Киевский метрополитен" говорят, что потеряли 20% пассажиров.

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