Глядя на опубликованные кадры, трудно сдержать слезы радости.

После освобождения Вооруженными силами Украины Херсона сеть наполнилась радостными фото- и видео встреч наших защитников. Украинских героев приветствуют цветами, теплыми объятиями и словами благодарности за освобождение от российских оккупантов.

Так, сеть тронули еще одни кадры встречи - бабушка приветствовала внука, который освобождал Херсон. Щемящее видео встречи опубликовал заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

"На этом видео один из членов нашей команды заходит в свой дом в Херсоне, где его встречает родная бабушка", – написал чиновник.

Видео дня

Война в Украине: освобождение Херсона

11 ноября в Херсон, который был под оккупацией с начала войны, зашли украинские военные. Уход российских оккупантов на Херсонщине состоялся под натиском ВСУ.

Владимир Зеленский назвал 11 ноября "историческим днем", поскольку Украина вернула Херсон.

Международный корреспондент британского издания Sky News Алекс Росси побывал в центре освобожденного Херсона. Он увидел в городе счастливых жителей, которые выражали искренние эмоции радости, а также много украинских флагов. Журналист также успел пообщаться с местными жителями. По словам репортера, они "очень эмоциональны".

Жители Херсона празднуют освобождение от врага несмотря на отсутствие в городе воды и света.

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