Не работала с начала полномасштабного вторжения.

С 8 марта станция метро "Днепр" возобновит работу в обычном режиме. График работы будет с 05:41 до 22:36, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.

В КГГА обратили внимание, что станция метро "Днепр" является наземной, поэтому во время воздушной тревоги будет закрыта для перевозок пассажиров из соображений безопасности.

Отмечается, что станция "Днепр" не работала для перевозок пассажиров с начала полномасштабного вторжения.

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Ситуация с метро в Киеве – последние новости

В январе сообщалось, что после того, как на перегоне между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" на синей линии метро девятого декабря произошла авария, "Киевский метрополитен" потерял 20% пассажиров.

В январе директор "Киевского метрополитена" Виктор Брагинский заявил, что экономически обоснованным тарифом на проезд в киевском метро в 2024 году является более 30 гривен за одну поездку. При этом последний раз стоимость проезда в подземке поднимали еще в 2018 году.

В феврале архитектор, активист и председатель КГЦ "Украинское общество охраны памятников истории и культуры" Анатолий Фролов заявил, что в Киеве планировали построить дополнительную линию метрополитена – "Левобережную", которая должна была бы отдельной веткой идти с Троещины до станции метро "Позняки".

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