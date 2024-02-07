Новая линия метрополитена должна была бы напрямую идти с Троещины до станции "Левобережная", а затем дальше на жилой массив "Позняки".

В Киеве планировали построить дополнительную линию метрополитена - "Левобережную", которая должна была бы отдельной веткой идти с Троещины к станции метро "Позняки", заявил в интервью "Телеграфу" архитектор, активист и председатель КМЦ "украинское общество охраны памятников истории и культуры" Анатолий Фролов.

"Однако ее вовсе не делали и не сделают. Я городским чиновникам говорю: "Ребята, куда вы эту ветку Дели, вы же средства вложили в ее проектирование? Еще при Черновецком выделяли немалые деньги, чтобы именно напрямую с Троещины до станции "Левобережная" сделать эту линию метрополитена, а затем дальше — на жилой массив "Позняки", - сообщил Фролов.

Он объяснил, что сейчас никто уже не хочет вспоминать об этом проекте и узнавать, почему строительство этой линии сорвалось.

Видео дня

"Средства "съели", украли, а дальше — забыли и не доделали этот проект. А бюджетные средства канули в Лету еще, как говорят, при предыдущей "преступной власти", - подчеркнул Фролов.

"А потенциально она могла идти вплоть до аэропорта "Борисполь". При этом территории, где должна была бы проходить эта ветка, застраивали. Тогда как предыдущим генеральным планом предусматривалось ее возведение", - добавил архитектор.

Ситуация с метро в Киеве - последние новости

15 января сообщалось, что после того, как на перегоне между станциями "Лыбидская"и "Демеевская" на синей линии метро произошла авария "Киевский метрополитен" потерял 20% пассажиров.

В январе стало известно, что экономически обоснованным тарифом на проезд в киевском метро в 2024 году есть более 30 гривен за одну поездку, заявил директор "Киевского метрополитена" Виктор Брагинский.

Вас также могут заинтересовать новости: