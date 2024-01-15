Ранее среднесуточный пассажиропоток на синей линии составлял 210 тысяч человек.

После того, как на перегоне между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" на синей линии метро в Киеве произошла авария, пассажиропоток существенно снизился. В КП "Киевский метрополитен" говорят, что потеряли 20% пассажиров.

"Среднесуточный пассажиропоток на Оболонско-Теремковской линии до внедрения временных изменений в движении поездов составлял 210 тысяч пассажиров, а после – 165 тыс. пассажиров", – сообщили в столичной подземке в ответ на информационный запрос "Телеграфа".

В метрополитене добавили, что с 13 декабря 2023 года и до завершения работ было обеспечено челночное движение по I и II главным путям на участке от станции "Демеевская" до станции "Теремки". Интервал составляет от 13 до 17 хваили, в зависимости от направления движения поезда.

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"Отметим, что безопасность перевозок пассажиров и движение поездов обеспечено на должном уровне. Вместе с тем, все станции Киевского метрополитена без изменений работают как укрытие с выполнением предусмотренных функций и обеспечивают защиту населения в случае объявления воздушных тревог", – сообщили в КП "Киевский метрополитен".

Ситуация с метро в Киеве: последние новости

9 декабря в Киеве закрыли на ремонт часть синей линии метрополитена. В январе глава Офиса трансформаций Максим Бахматов заявил, что на восстановительные работы могут уйти годы. По его словам, аварийную часть столичной подземки нужно не ремонтировать, а строить заново.

Эксперт Национального научного центра "Институт судебных экспертиз" имени Бокариуса Татьяна Арнаут оценила ситуацию на закрытых станциях метро. Она говорит, что на перегоне между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" установлены усиливающие конструкции и применены закрепляющие растворы. Несмотря на это, вода все еще попадает в туннель.

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