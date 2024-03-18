Ночной поезд Прага - Чоп будет отправляться из Праги в 21:52, из Кошице - это Словакия - в 06:38 утра и прибывать в Чоп в 10:35.

АО "Укрзализныця" запускает новый международный маршрут Прага - Чоп. Как сообщило Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, первый рейс отправится из Праги уже 27 марта.

"Запускается международный маршрут в сотрудничестве с чешским RegioJet. Он соединит столицу Чехии с пограничным украинским городом Чоп, который является важным железнодорожным хабом в соединении Украины и ЕС. Чтобы жители соседних регионов смогли легче добраться до Чопа, "Укрзализныця" обеспечит стыковочные маршруты и назначит специальный пересадочный поезд №345/346 Черновцы - Чоп - Ужгород", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что ночной поезд Прага - Чоп будет отправляться из Праги в 21:52, из Кошице - это Словакия - в 06:38 утра и прибывать в Чоп в 10:35. В обратном направлении отправление из Чопа в 17:35, из Кошице в 21:37, прибытие в Прагу в 05:46 следующих суток.

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В министерстве также проинформировали, что в поезде предусмотрены вагоны с местами для сидения, а также спальные места. Стоимость билетов зависит от дня поездки и в среднем составляет около 1060 грн за сидячее место или 1700 грн за спальное место. Приобрести билеты можно на сайте перевозчика.

"А пересадочный поезд №345/346 Черновцы - Чоп - Ужгород будет отправляться из Черновцов ежедневно в 05:30, следовать через Ивано-Франковск, Стрый, Мукачево, Чоп, а прибывать в Ужгород в 17:20. В обратном направлении отправление из Ужгорода в 11:05. Билеты на этот поезд вскоре будут доступны в приложении и чат-ботах Укрзализныци, на сайте и в кассах вокзалов", - говорится в сообщении.

Предполагается, что новый пражский рейс дополнит уже популярный пересадочный маршрут из Чехии через польскую станцию Перемышль.

Новости "Укрзализныци" - детали

18 марта "Укрзализныця" начала продажу билетов онлайн на поезда сообщением "Украина - Австрия". Отныне пассажирам доступны следующие варианты покупки билетов в указанном сообщении: "Киев - Вена": билеты будут доступны только онлайн в мобильном приложении "Укрзализныци" с верификацией аккаунта через Дію.Підпис; "Чоп - Вена": онлайн в мобильном приложении "Укрзализныци" и в международных билетных кассах вокзалов.

На следующем этапе станут доступными онлайн также билеты в сообщении "Украина - Венгрия" на поезда, следующие по территории соседней страны транзитом в Австрию, то есть "Киев - Будапешт - Вена" и "Чоп - Будапешт - Вена".

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