В составе нового поезда, который должен восстановить прямую связь Буковины с Закарпатьем, есть вагоны категории плацкарт и купе.

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на новый поезд №345/346 сообщением Черновцы - Ужгород.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, кроме восстановления прямой связи Буковины с Закарпатьем, дневной поезд Черновцы - Ужгород будет служить также для удобной пересадки на новый ночной международный поезд Прага - Чоп.

Отмечается, что остановки предусмотрены на станциях Чоп, Батево, Мукачево, Карпаты, Свалява, Воловец, Славско, Сколе, Стрый, Моршин, Болехов, Долина, Рожнятов, Калуш, Ивано-Франковск, Коломыя.

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В составе нового поезда есть вагоны категории плацкарт и купе.

В УЗ отметили, что расписание движения поезда в зависимости от дня недели имеет незначительные различия, поэтому точное расписание на конкретную дату пассажиры могут найти на сайте (booking.uz.gov.ua) и в мобильном приложении "Укрзализныци".

Билеты на поезд уже доступны для приобретения в приложении и чат-ботах УЗ, сайте и в кассах вокзалов.

Украинская железная дорога - последние новости

Сообщалось, что УЗ назначила дополнительный поезд "Интерсити+" №777/778 Киев - Львов на пиковые даты конца марта. Так, 30 и 31 марта поезд будет отправляться из Киева в 06:50 и прибывать во Львов в 13:07, с остановкой только на станции Подзамче во Львове в 12:55.

С 27 марта "Укрзализныця" запускает первый рейс нового международного маршрута "Прага - Чоп".

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