"Укрзализныця" открыла продажу билетов на новый поезд №345/346 сообщением Черновцы - Ужгород.
Как сообщает пресс-служба перевозчика, кроме восстановления прямой связи Буковины с Закарпатьем, дневной поезд Черновцы - Ужгород будет служить также для удобной пересадки на новый ночной международный поезд Прага - Чоп.
Отмечается, что остановки предусмотрены на станциях Чоп, Батево, Мукачево, Карпаты, Свалява, Воловец, Славско, Сколе, Стрый, Моршин, Болехов, Долина, Рожнятов, Калуш, Ивано-Франковск, Коломыя.
В составе нового поезда есть вагоны категории плацкарт и купе.
В УЗ отметили, что расписание движения поезда в зависимости от дня недели имеет незначительные различия, поэтому точное расписание на конкретную дату пассажиры могут найти на сайте (booking.uz.gov.ua) и в мобильном приложении "Укрзализныци".
Билеты на поезд уже доступны для приобретения в приложении и чат-ботах УЗ, сайте и в кассах вокзалов.
Украинская железная дорога - последние новости
Сообщалось, что УЗ назначила дополнительный поезд "Интерсити+" №777/778 Киев - Львов на пиковые даты конца марта. Так, 30 и 31 марта поезд будет отправляться из Киева в 06:50 и прибывать во Львов в 13:07, с остановкой только на станции Подзамче во Львове в 12:55.
С 27 марта "Укрзализныця" запускает первый рейс нового международного маршрута "Прага - Чоп".