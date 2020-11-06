В Хусте участок ограничен существующими местными дорогами и сооружениями рыбного хозяйства

Для строительства нового аэропорта в Закарпатской области подходят поселок Среднее и город Мукачево.

Об этом в Teledram сообщил руководитель Государственного агентства инфраструктурных проектов Кирилл Хомяков.

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«Выбрали Среднее и Мукачево — места, где размещение полосы будет возможным без тех ограничений по длине и возможности взлета/посадки, какие имеются в настоящее время в Ужгороде», — рассказал он.

Рабочая группа в составе специалистов Министерства инфраструктуры, Укринфрапроекта, Госавиационной службы и Украэроруха рассмотрела четыре потенциальных места расположения аэропорта — Хуст, Ратовцы, Среднее и Мукачево.

Также опубликованы снимки локаций для строительства аэропорта.

Группа пришла к выводу, что в Хусте участок ограничен существующими местными дорогами и сооружениями рыбного хозяйства, а в Ратовцах участок разделен на три части магистральным газопроводом и нефтепроводом Дружба, что потребует их вынесения из зоны застройки.

На данный момент начаты инженерно-геодезические изыскания для определения высотных препятствий, далее будет определено оптимальное место для расположения взлетно-посадочной полосы и начнется работа над проектированием.

Хронология событий

8 сентября 2020 года министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил о том, что строительство нового аэропорта в Закарпатье предусматривает привлечение инвестиций до 4 миллиардов гривень, при этом взлетно-посадочная полоса будет построена на средства государства, а терминал на средства частного инвестора.

25 сентября 2020 года Министерство инфраструктуры заявило о том, что планирует строительство нового аэропорта в Закарпатье.

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Автор: УНИАН