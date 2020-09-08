Взлетно-посадочная полоса нового аэропорта будет построена на средства государства, а терминал - на средства частного инвестора.

Строительство нового аэропорта в Закарпатье предусматривает привлечение инвестиций до 4 миллиардов гривень, при этом взлетно-посадочная полоса будет построена на средства государства, а терминал на средства частного инвестора.

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Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Кабинетом Министров было принято решение, которое я, разумеется, поддерживал, выделить текущего года 30 миллионов гривень для выполнения предпроектных и проектных работ для строительства современного аэропорта в Закарпатье, являющимся крайне важным и ожидаемым проектом для всей инфраструктуры в регионе. К сожалению, на сегодня единственный действующий аэропорт в регионе - это в Ужгороде, функциональные возможности аэропорта которого ограничены в связи со сложностью взлета/посадки через территорию Словакии и невозможностью обслуживания самолетов класса B737/A320 ", - написал министр.

По его словам, строительство нового аэропорта предусматривает:

длину взлетно-посадочной полосы не менее 2500 метров;

возможность принимать самолеты класса А320 / В737;

пассажиропоток 200 - 300 тысяч в год с возможным увеличением до 500 - 600 тысяч.

Это дает возможность открыть сообщения до

Киев, Днепра, Харькова, Одессы;

Польши, Венгрии, Чехии, Италии, Испании; ̈

Чартеры Турция / Египет.

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Автор: УНИАН