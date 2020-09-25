Реализовать этот проект планируется в рамках государственно-частного партнерства, где государство будет брать на себя расходы на строительство аэродрома, а частный инвестор будет заниматься возведением терминала.

Министерство инфраструктуры планирует строительство нового аэропорта в Закарпатье.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на министра инфраструктуры Владислава Криклия, который находится в составе делегации президента Украины Владимира Зеленского с рабочим визитом в Закарпатской области.

"Мы планируем построить новый аэропорт в Закарпатье. Правительством уже утвержден объем финансирования в размере 30 миллионов гривень на передпроектные и проектные работы по строительству нового аэродрома, и сейчас мы определяемся с оптимальным местом расположения аэропорта", - цитирует пресс-служба Криклия.

Где возьмут деньги на аэропорт

По его словам, реализовать этот проект планируется в рамках государственно-частного партнерства, где государство будет брать на себя расходы на строительство аэродрома, а частный инвестор будет заниматься возведением терминала.

"Ориентировочный объем инвестиций - 3-4 миллиарда гривень. Все будет зависеть от дальнейших расчетов и места, где будет находиться будущий аэропорт", - сообщил глава министерства.

Аэропорт "Ужгород"

Также отмечается, что Министерство инфраструктуры продолжает активную работу по восстановлению полноценного функционирования международного аэропорта "Ужгород".

"На сегодня пока это единственный аэропорт на Закарпатье, который может соединить крайний западный регион с остальными областями Украины и с заграницей. Но для развития отрасли и Закарпатской области в целом нам нужен новый современный аэродром, который будет отвечать всем международным стандартам", - отметил Криклий.

Развитие аэропорта "Ужгород"

По его словам, в силу географических и других территориальных особенностей аэропорта "Ужгород", который находится практически на границе со Словакией, вылет и заход на посадку самолетов на аэродроме невозможен без использования словацкой территории.

"Развитие аэропорта "Ужгород" для обеспечения современных потребностей авиакомпаний сейчас крайне затруднено, поскольку удлинение взлетно-посадочной полосы из-за близости к государственной границе невозможно. Также невозможно установить радиотехнические средства посадки через плотную застройку города и светосигнальное оборудование, которое находится на территории Словакии. Практически на протяжении всей своей деятельности аэродром полностью зависит от словацкой стороны. Но для нас важно восстановить работу этого аэропорта, пока на Закарпатье будет строиться новый современный аэродром", - подчеркнул Криклий.

Что этому предшествовало

Вчера Украина и Словакия подписали двустороннее межправительственное соглашение, предусматривающее восстановление полноценного функционирования аэропорта "Ужгород".

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Автор: Александр Куницкий