Под налог подпадают автомобили возрастом до 5 лет и стоимостью от 375 минимальных зарплат.

Министерство экономики Украины опубликовало перечень моделей авто, подпадающих под транспортный налог в 2024 году, сообщает "Укравтопром".

Всего под транспортный налог подпадает 184 модели таких марок как: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.

Отмечается, что сумма налога составляет 25 тыс. грн. Уплатить его необходимо:

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физическим лицам – в течение 60 дней после получения уведомления;

юридическим лицам – авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, которые отражаются в годовой налоговой декларации.

Под налог подпадают автомобили возрастом до 5 лет и стоимостью от 375 минимальных зарплат. Сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 7100 грн.

Украинский рынок авто: что известно

Согласно данным платформы "Опендатабот", по итогам прошлого года в Украине было зафиксировано более 1200 похищений автомобилей. Это почти на 90% меньше, чем в 2022 году, когда было зафиксировано рекордное количество угонов – более 12 тыс. авто.

В течение января 2024 года украинцы приобрели около 4,4 тыс. новых легковушек, что на 47% больше чем в прошлом году. Главной по популярности маркой тогда стала Toyota.

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