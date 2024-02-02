Половина угонов авто в прошлом году пришлась на три прифронтовых региона.

По итогам 2023 года в Украине было зафиксировано 1278 похищений автомобилей, что почти на 90% меньше, чем в 2022 году, когда было зафиксировано рекордное количество – 12 448 авто. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял 1148 угнанных авто, свидетельствуют данные платформы "Опендатабот".

Половина угонов авто в прошлом году пришлась на три прифронтовых региона. Второй год подряд лидирует Донецкая область с 375 угнанным авто, далее идет Херсонская область – 178 транспортных средств и Днепропетровская – 168 автоугонов.

До начала полномасштабной войны больше всего авто угоняли в Киеве – 34% от всех случаев за 2021 год.

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Наименьшее количество автоугонов в 2023 году зафиксировано в Тернопольской и Ивано-Франковской областях – по 4 на каждый регион.

Чаще всего в прошлом году злоумышленники угоняли легковые авто – 59% и грузовики – 15%, а меньше всего – мотороллеры (менее 1%).

Самыми популярными марками среди угонщиков в прошлом году были: ВАЗ – 206 автомобилей, или 16% от всего количества; ГАЗ – 60 (4,7%); Volkswagen – 46 (3,6%); Renault – 42 (3,3%) и Hyundai – 30 (2,3%).

Что касается моделей, то здесь вкусы автоугонщиков несколько изменились в отличие от предыдущих лет. Так, в 2023 году чаще всего похищали такие модели: ВАЗ – 2107, 21063, 2121, 2106 и Daewoo – LANOS.

Для сравнения, в предыдущие два года злоумышленники чаще похищали: Renault Duster, Volkswagen Transporter, Hyundai Tucson, Santa Fe и Mitsubishi Outlander.

По состоянию на конец января 2024 года в реестре зафиксировано 78 395 угонов авто.

Автолюбители украинцев

В течение января 2024 года в Украине было реализовано около 4,4 тыс. новых легковушек, что на 47% больше чем Тори. От показателя довоенного января 2021 года платежеспособный спрос на новые легковушки отстает на 24%. При этом почти аналогичный объем продаж январский рынок демонстрировал в 2017 году.

В 2023 году в Украине импортировали рекордное количество электромобилей – 37 953 ед. Показатель в 4 раза превышает импорт 2021 года. Чаще всего на украинский рынок попадали электрокары Volkswagen, Tesla и Nissan.

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