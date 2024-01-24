Самыми популярными брендами импортируемых электромобилей в прошлом году были Volkswagen, Tesla, Nissan, Renault и Honda.

В 2023 году в Украину импортировали рекордное количество электромобилей – 37 953 ед. Показатель в 4 раза превышает импорт 2021 года. Чаще всего на украинский рынок попадали электрокары Volkswagen, Tesla и Nissan. По количеству регистраций на рынке первенство досталось Львовской области. Об этом свидетельствуют данные "Опендатабот".

По итогам прошлого года на электромобили приходится 10% от общего количества импортируемых в Украину авто. В 2021-м доля электрокаров составляла лишь 1,2%.

Больше всего импортируемых электромобилей зарегистрировано во Львовской области – 5133 авто. В первую тройку вошли Киев и Одесская область с 4913 и 3412 ед. соответственно.

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Самыми популярными марками электромобилей в Украине в 2023 году стали Volkswagen, Tesla, Nissan, Renault и Honda.

Что касается моделей, то четвертый год подряд первенство удерживает Nissan Leaf. Топ-5 наиболее популярных ввезенных электрокаров в 2023 году выглядит так:

Nissan Leaf – 5228 ед.. или 13,8% рынка;

Volkswagen ID.4 – 3770 ед., или 9,9%;

Tesla Model 3 – 3291 ед., или 8,7%;

Volkswagen e-Golf – 2950 ед. (7,8%);

Tesla Model Y – 2217 ед. (5,8%).

Самым старым электромобилем, ввезенным в Украину в 2023 году, стал Citroen Saxo 2000 года.

Автомобильные предпочтения украинцев

В 2023 году автопарк Украины пополнили более 17,2 тысяч гибридных легковых авто, что на 55% больше, чем годом ранее, и всего на 8% меньше по сравнению с довоенным 2021 годом.

В 2023 году в Украину было ввезено почти 400 тысяч транспортных средств, что является самым низким показателем за последние три года. Всего было импортировано 377 063 автомобиля, что почти вдвое меньше, чем в 2021 году.

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