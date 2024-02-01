Первой по популярности маркой на январском рынке новых авто в Украине стала Toyota.

В течение января 2024 года в Украине было реализовано около 4,4 тыс. новых легковушек, что на 47% больше чем в прошлом году, сообщает "Укравтопром".

От показателя довоенного января 2021 года платежеспособный спрос на новые легковушки отстает на 24%. При этом почти аналогичный объем продаж январский рынок демонстрировал в 2017 году.

Первой по популярности маркой стала Toyota – 764 авто. Относительно января 2023 года реализация новых Тойот в Украине увеличилась на 31%.

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Второе место по популярности заняла Renault – 504 авто. Французская марка улучшила свой прошлогодний показатель в 2,6 раза.

Третье место в рейтинге у Volkswagen – 476 авто. (+133%). На четвертом месте Skoda – 312 авто. (+33%).

Замыкает пятерку лидеров января Nissan с результатом 188 авто, что в 4,6 раза больше, чем в прошлом году.

Также в Топ-10 месяца вошли: Hyundai – 177 авто (+11%); Suzuki – 160 авто (-13%); Peugeot – 159 авто (+657%); Lexus – 151 авто (+66%); Mazda – 149 авто (+54%).

Отмечается, что бестселлером января 2024 года стал кроссовер Renault Duster, который приобрели 479 покупателей.

Украинский авторынок: что известно

В 2023 году в Украине было приобретено более 214 тыс. подержанных авто. Это равняется более 75% от всех легковушек, которые в прошлом году пополнили отечественный автопарк. Средний возраст подержанных авто, перешедших на украинскую регистрацию, тогда составлял 10 лет.

В прошлом году украинцы также приобрели более 12 тысяч легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 82% больше, чем в 2022 году.

Украинский автопарк в 2023 году также пополнили более 17,2 тысяч гибридных легковых авто, что на 55% больше, чем годом ранее.

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