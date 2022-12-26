Россияне уничтожили мост в сентябре, когда отступали из региона.

В Харьковской области, в селе Мартовое Чугуевского района, восстановили мост через Печенежское водохранилище.

Этот мост оккупанты уничтожили в сентябре, когда отступали, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Сейчас он восстановлен, и накануне через мост возобновили движение транспорта.

По словам Синегубова, этот путепровод значительно облегчит перевозку гуманитарной помощи и медикаментов жителям пострадавших населенных пунктов и деоккупированных территорий региона.

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Разрушенные конструкции моста были демонтированы,построены новые прогонные балки, проведено армирование и бетонирование новой монолитной плиты и тротуаров, обустроена гидроизоляция, новое асфальтовое покрытие.

Председатель ОВА добавил, что продолжаются работы по восстановлению других объектов, разрушенных купантами.

Освобождение Харьковской области

Как сообщал УНИАН, 6 сентября Силы обороны Украины начали успешную контрнаступальну кампанию на оккупированных территориях Харьковской области и до 14 сентября освободили почти всю территорию области от российских захватчиков. В оккупации более пяти месяцев жили около 150 тысяч украинцев.

Впрочем, россияне продолжают обстреливать территорию области. В частности, 7 декабря они нанесли удар по населенному пункту Печенеги на Харьковщине ракетами С-300. А 14 декабря российский враг вел интенсивные обстрелы Купянского направления, в результате чего поврежден объект критической инфраструктуры.

15 декабря Российская Федерация также наносила удары по Харьковской области и областному центру. Российские оккупанты нанесли удары комплексами С-300.

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