В результате обстрела поврежден объект критической инфраструктуры, произошел пожар и ранена женщина.

В Харьковской облсти враг вел интенсивные обстрелы Купянского направления, поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил в Telegram председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, информируя о ситуации в области по состоянию на утро.

"За прошедшие сутки удары по Харькову не зафиксированы. Но враг продолжает интенсивные обстрелы Купянского направления. Оккупанты наносили удары по позициям наших войск в районах населенных пунктов Красная Заря, Красное, Старица, Двуречная и Новомлынск", - отметил он.

Относительно пострадавших среди мирного населения Синегубов сообщил, что в смт Ковшаровка Купянского района 63-летняя женщина получила осколочное ранение. Госпитализирована в среднем состоянии тяжести.

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"Около 23:45 в г. Купянск в результате обстрела из ЗРК С-300 поврежден объект критической инфраструктуры. Кроме того, в Купянском районе из-за вражеских обстрелов горело двухэтажное админздание. Жертв и пострадавших нет", - сообщил он.

Ситуация на Харьковщине

В Харьковской области решили сократить комендантский час. По данным местных властей, сейчас ситуация с безопасностью позволяет это сделать. Теперь комендантский час на Харьковщине продлится с 23:00 до 05:00 утра.

В то же время россияне продолжают интенсивно обстреливать регион. Так, неделю назад оккупанты нанесли удар ракетами С-300 по Печенегах, а затем ударили ракетами по Купянску.

Тем временем стали известны имена шестерых генералов РФ, которые предписывали захватывать города Харьковской области. Им сообщено о подозрении.

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