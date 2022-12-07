Все службы уже работают на месте удара.

Россияне нанесли удар по населенному пункту Печенеги в Харьковской области.

"Оккупанты ударили по населенному пункту Печенеги. Последствия выясняем", - отмечается в сообщении пресс-службы Офиса президента в Telegram.

В ОП добавили, что все службы уже работают на месте удара.

Видео дня

В свою очередь Печенежский поселковый голова Александр Гусаров в своем Telegram-канале обнародовал фото с обломками ракет, которыми оккупанты ударили по населенному пункту.

В комментарии к фото он отметил: "Обломки ракет С-300. Пгт. Печенеги. Без жертв и пострадавших".

Удары оккупантов по Харьковщине

В конце лета Вооруженные Силы Украины пошли в контрнаступление. В результате их действий удалось освободить почти всю территорию Харьковской области.

17 ноября оккупанты нанесли ракетные удары по объекту критической инфраструктуре пострадали три человека.

А в ночь на 6 декабря российские захватчики обстреляли Чугуевский, Харьковский и Купянский районы области.

Вас также могут заинтересовать новости: