Инцидент произошел возле села Граково Чугуевского района во время проведения ремонтных работ.

На территории Харьковской области от обстрелов оккупантов страдали Чугуевский, Изюмский, Купянский и Харьковский районы.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его данным, повреждены жилые дома, хозяйственные постройки. В Чугуевском районе в результате ракетного удара поврежден верхний шлюз Печенежской дамбы. Ситуация на объекте под контролем, угрозы прорыва дамбы нет.

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Кроме этого, по данным Центра экстренной медицинской помощи, в Купянском районе ранены пять человек, в том числе 13-летний мальчик. Его состояние медики оценивают как тяжелое. В Харьковском районе один раненый.

Также Синегубов сообщил, что возле села Граково Чугуевского района во время проведения ремонтных работ подорвались на мине два сотрудника "Харьковоблэнерго" и один сотрудник ГСЧС. К сожалению, один из них погиб, двое госпитализированы с ранениями. "В очередной раз призываю всех быть максимально осторожными – минная опасность остается очень высокой", - призвал председатель ОВА.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября на освобожденных от российских захватчиков территориях Харьковской области подорвались шестеро мирных жителей.

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