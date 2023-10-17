Сервис станет доступным для лиц, проживающих в Польше.

Отныне украинцы могут онлайн заказать обмен водительских прав с доставкой за пределы страны.

Как сообщает пресс-служба МВД, этот удобный сервис станет доступным для лиц, проживающих в Польше. Ведь именно там находятся едва ли не больше всего граждан Украины, которые по определенным причинам не могут пока вернуться на родину.

Заказать документ с доставкой Укрпочтой за границу можно в электронном кабинете водителя. Этот сервис станет полезным для тех лиц, которые хотят обменять свое удостоверение, полученное впервые за 2 года, если они его потеряли, повредили, или изменили персональные данные.

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Новая услуга удобна в использовании и заказывается в несколько кликов. Для этого необходимо авторизоваться в электронном кабинете водителя, выбрать причину обмена водительского удостоверения, выбрать международную доставку и произвести оплату. После обработки заявки сервисным центром МВД, готовый документ направляется на выбранное отделение. Срок международной доставки - около 15 дней. Ориентировочная стоимость водительского удостоверения - 311 грн за бланк и админуслугу. Логистические расходы почтовым перевозчиком за границу будут составлять - 960 грн.

Водительские права во время войны

МВД анонсировало изменения в экзаменах на водительские права. Изменения должны вступить в силу до конца 2023 года.

В мае 2023 года стало известно о восстановление водительских прав в "Дії". В приложении появилась новая услуга - восстановление водительских прав, вскоре планируют запустить услугу по растаможке авто.

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