В приложении появилась новая услуга - восстановление водительских прав, вскоре планируют запустить услугу по растаможке авто.

В приложении "Дия" появилась новая услуга - восстановление водительского удостоверения. Отныне заменить или восстановить водительские права можно всего в несколько кликов. Рассказываем, как это сделать.

Минцифры запустило новую услугу для автомобилистов в приложении "Дия". Отныне можно, не выходя из дома, заменить водительские права, у которых истек двухлетний срок действия первого удостоверения и восстановить водительское удостоверение, которое было похищено, утеряно, повреждено, а также если вы сменили фамилию или просто хотите выбросить пластик и пользоваться цифровым документом.

Как заменить или восстановить водительские права в действии

Чтобы заменить или восстановить права, нужно сделать 3 шага:

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подать заявление в приложении;

оплатить услугу в течение 10 минут - иначе заявление аннулируется;

забрать удостоверение в сервисном центре МВД.

Можно вообще отказаться от пластикового документа и оставить только цифровой - Украина первая в мире приравняла пластиковое водительское удостоверение к электронному.

Важный момент: проверьте, чтобы приложение "Дия" было обновлено до последней версии.

Растаможка авто через Дию - что нужно знать

В ближайшее время планируется также запуск услуги по растаможке авто в "Дие". Этот процесс будет максимально удобным и значительно облегчит растаможку авто во время военного положения.

Как растаможить авто через "Дию":

заполнить таможенную декларацию в "Дие" - ввести VIN-код автомобиля, который надо растаможить; некоторые поля подтянутся автоматически, а некоторые нужно будет заполнить;

оплатить таможенные платежи - сумма будет рассчитана автоматически, надо будет лишь оплатить ее в "Дие", указав реквизиты собственной банковской карты;

пройти таможенный контроль - предъявить авто таможенному органу.

Узнать стоимость растаможки через " Дію " можно уже сейчас-на сайте rozmytnennia.diia.gov.ua работает калькулятор растаможки авто.

Ранее мы рассказывали о новых услугах, которые уже появились в приложении " Дія " - теперь за несколько кликов можно получить выдержка о несудимости и отменить шеринг авто.

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