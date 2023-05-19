Изменения должны ввести до конца 2023 года.

Министерство внутренних дел анонсировало изменение условий сдачи экзаменов для получения водительских прав.

Об этом речь идет в сообщении на сайте МВД. "Мы активно работаем над усовершенствованием всех процессов при сдаче экзаменов. Технический прогресс движется и мы с ним. В этом году перед нами стоит задача изменить процедуру сдачи экзаменов в сервисных центрах МВД. Целью является исключение фактора влияния экзаменаторов или посторонних лиц на результаты экзаменов, а также расширение инструментов для обжалования результатов. Лозунгом этого проекта является "знаешь - успешно сдаешь". Прозрачность сдачи экзаменов - это то, что хочет общество и то, что мы должны обеспечивать", - отметил начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык.

Как отмечается, ГСЦ МВД нацелен сделать:

запись на практический экзамен онлайн - количество визитов может сократиться до 1, ведь талон предварительной записи можно будет получить через сайт ГСЦ МВД, а не только в терминале в помещении, как это есть сейчас;

обжалование результатов экзаменов можно будет осуществить в течение длительного периода - он составит 30 дней, а не 3 как сейчас;

фиксация сдачи экзаменов расширится, поэтому можно будет и услышать и увидеть с разных ракурсов все, что происходило во время экзамена — в классах для теории больше не будет "слепых зон", ведь будет по 4 камеры наблюдения, которые обеспечат перекрестную съемку и дополнительно будет фиксироваться и звук в помещении, а в автомобилях категории В для практических экзаменов будет по 2 регистратора, камера с углом обзора салона на 360°.

При этом, в МВД подчеркнули, относительно порядка самих экзаменов — для людей не меняется ничего.

Видео дня

"На теории как было 20 вопросов и 20 минут — так и остается. Также Упражнения на площадке возле сервисного центра МВД на время действия военного положения пока упрощены — есть только движение по маршруту. Все маршруты утверждены нами и военными администрациями и опубликованы на сайте", — пояснил Рудик.

Все эти изменения должны состояться до конца 2023 года.

Водительское удостоверение в Украине

В приложении " Дія " планируют запустить услугу восстановления и обмен водительского удостоверения, а также долгожданный запуск услуги по растаможке авто. В ближайшее время планируется также запуск услуги по растаможке авто в "Дії". Этот процесс будет максимально удобным и значительно облегчит растаможку авто во время военного положения.

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