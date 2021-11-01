С сегодняшнего дня в столице действуют усиленные карантинные ограничения. Но не для всех.

Существенное усиление карантина в Киеве, которое, в первую очередь коснулось невакцинированных от коронавируса лиц, существенно повлияло на ситуацию на дорогах. Как известно, с 1 ноября Киев официально находится в "красной" зоне.

Ввиду этого в центре столицы произошел настоящий коллапс с парковкой - из-за большого количества автотранспорта местами его пришлось парковать в три ряда. Соответствующие фото опубликовал корреспондент "Апострофа"Роман Петушков.

В частности, он показал, что происходило в понедельник на улице Золотоворотской в самом центре Киева. Именно там автомобили стояли припаркованными в несколько рядов.

Как столица пережила первый день усиленного карантина - читайте в материале УНИАН.

Новый локдаун в Киеве

С понедельника, 1 ноября, Киев находится в "красной" зоне карантина. С этого дня для проезда в транспорте, посещения торговых центров и заведений питания нужен ПЦР-тест или сертификат о вакцинации от коронавируса.

Кроме того, столичные школьники продолжают обучение дистанционно, а детсады работают при условии вакцинации 100% сотрудников.

За соблюдением карантина в транспорте избирательно следят правоохранители - проверки проводятся как в метро, так и в автобусах и электротранспорте. Нарушителям "светит" штраф от 17 до 34 тысяч гривень.

Автор: Юрий Годован