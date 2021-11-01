В сети появилось видео, как в Киеве полицейские проверяют наличие документов, позволяющих проезд в общественном транспорте.
Ролик опубликовали в Facebook-группе "Вартові еспресо".
"В Киеве сегодня начали действовать карантинные ограничения "красной" зоны. Столичные правоохранители начали проверять наличие COVID-сертификатов в городском транспорте и общепитах", – говорится в подписи к видео.
На записи видно, как копы заходят в один из автобусов и изучают документы пассажиров.
Новые правила проезда в Киеве с 1 ноября
Читайте такжеВ Киеве накануне "красной" зоны желающие привиться подрались в очереди на вакцинацию от COVID-19 (видео)Киев с 1 ноября перешел в "красную" зону карантина. В связи с этим проезд в общественном транспорте столицы разрешается при наличии следующих документов:
- COVID-сертификата;
- ПЦР или антиген-теста, который сделан не более чем за 72 часа до поездки;
- сертификата о выздоровлении.
Штраф за нарушение правил проезда будет составлять от 17 до 34 тысяч гривень и не будет касаться пассажиров, которым не исполнилось 18 лет. Водителя же могут оштрафовать за то, что он наберет переполненный салон пассажиров.
Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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