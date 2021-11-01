Неразбериха "красной" зоны. Казусы ковидного "документооборота"

Переход большей части Украины в "красную" карантинную зону вызвал у украинцев шквал эмоций. УНИАН наблюдал, как заработали жесткие ограничения в столице, попытался разобраться, кого и при наличии каких документов они не должны коснуться, и что может стать причиной того, что это не сработает.

С 1 ноября на большей части Украины был задействован локдаун. Правда, с оглядкой на общую тенденцию к гибридизации всего на свете, "гибридный". То есть, формально власти не закрывали предприятия и компании, но обязали их соблюдать несколько жестких карантинных норм. В частности, работать могут те, где превалируют привитые от COVID-19 сотрудники. За отсутствие документов о вакцинации – штраф. Но и это не все.

Посещать спортзалы, магазины, кафетерии и так далее, а также пользоваться общественным транспортом, тоже могут только привитые граждане или те, у кого на руках свежий негативный ПЦР-тест. Для большего устрашения пообещали штрафовать не только собственников компаний, где внезапная проверка может выявить непривитых или без теста, а и самих украинцев, которые попытаются "хакнуть" систему и будут находиться в таких общественных местах без вышеупомянутых документов.

На самом деле, эти новшества давно не новшества в других странах. И в Чехии, и во Франции, и в Нидерландах эти документы – уже данность ковидным реалиям. Но в Украине, даже если опустить общую антивакцинаторскую панику, это вызвало больше вопросов, чем ответов. Одна из причин – несостыковки в "желаниях" и действиях власти.

Желаемое за действительное

Так, в постановлении Кабмина №1236 (с дополнениями), которым регулируется переход в "красную" зону, говорится, что жесткие ограничения не будут касаться тех, у кого в наличии:

Отрицательный результат тестирования на коронавирус (действителен 72 часа);

Документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации или выздоровление от COVID-19, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения "Дия".

При этом, вышеупомянутые документы утверждены постановлением Кабмина №677. Речь идет о сертификате, подтверждающем вакцинацию от COVID-19, отрицательном результате тестирования или выздоровлении.

Что же на практике? Власти требуют соответствующего сертификата относительно вакцинации, тестирования или выздоровления, при этом на сегодняшний день портал "Дия" подтягивает только сертификат о полном курсе вакцинации.

"Но и относительно информации о вакцинировании в "Дии" возникает много проблем, поскольку после загрузки сертификата через некоторое время он исчезает, а при попытке загрузить его снова возникают проблемы с идентификацией личности, с электронной подписью и т.д. Горячие телефонные линии Единого государственного вебпортала электронных услуг не успевают обрабатывать обращения граждан по ошибке в работе системы. Поэтому многим необходимо обходиться бумажным сертификатом, полученным у своего семейного врача", - отмечает адвокат по медицинскому праву юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Алла Цымановская.

Можно ли решить проблему с тем, что сертификат о выздоровлении еще не работает в электронной системе? По мнению юриста, переболевшим стоит озаботиться получением у врача справки о выздоровлении "по форме 063/о ("Карта профилактических прививок")". "При этом следует знать, что такая справка не будет давать право посещать, например, ТРЦ или пользоваться общественным транспортом, поскольку в находящемся в "красной" зоне регионе необходимо иметь сертификат о полном курсе вакцинации (электронный или бумажный) и документ, удостоверяющий личность", - напоминает Алла Цымановская.

По ее словам, сотрудникам полиции поставлена задача проверять наличие либо бумажного сертификата, либо электронного документа в портале "Дия" по соответствующему QR-коду, как описано в постановлении Кабмина №677. Но поскольку функция электронного сертификата для переболевших на сегодняшний день не реализована в "Дии", нет никаких гарантий, что человек, у которого на руках будет справка 063/о, или специальный тест на антитела, не будет оштрафован.

"Если человек сделал только первую вакцину и планирует посещать общественные места, придется соблюдать рекомендации Минздрава и делать ПЦР или экспресс-тесты каждые 72 часа, поскольку об этом есть соответствующее требование, определенное постановлением Кабмина №1263. Таким образом, вопрос о цифровой трансформации, электронном обращении документов и удобстве для граждан решен не до конца. В ближайшие дни мы будем вынуждены столкнуться с требованиями власти по карантинным ограничениям, при этом сама же власть не может должным образом и в срок обеспечить выполнение гражданами санитарных требований, поскольку Единый государственный вебпортал электронных услуг ("Дия") технически не готов к введению жесткого карантина для населения", - говорит юрист.

Карантин. Недопроверки

На самом деле первый день карантина оказался не таким страшным, как ожидалось, если не считать ужасающих пробок. Кто-то может сказать, что, вероятно, многие киевляне из-за обещанных ограничений в транспорте решили пересесть на собственных "железных коней". Но на деле глухие заторы в понедельник утром, да еще и при наличии множества ремонтов столичных дорог, уже довольно привычное дело.

Что касается наземного общественного транспорта, УНИАН на нескольких маршрутах не удалось увидеть хоть одну проверку сертификатов или негативных ПЦР-тестов. Ни в автобусах, ни в троллейбусах, ни в маршрутках пассажиров никто не спрашивал о наличии этих документов. При этом в некоторых районах города в час пик наполненность транспорта была стопроцентная.

В то же время в метро в первый день "красной" карантинной зоны было затишье. Вагоны – полупустые. Пассажиры – частично – с масками под носом. УНИАН наблюдал, как на стации метрополитена "Дворец спорта" сотрудники полиции выборочно проверяли у пассажиров наличие сертификатов. Большинство демонстрировали "Дию" на смартфоне. Кое-кто показывал бумажный сертификат. А одна девушка предъявила бумажный результат ПЛР-тестирования.

Из других наблюдений – магазины, кафе и рестораны в центре города вывесили на свои двери с информацию для клиентов: "Дорогие гости! Посещение нашего заведения возможно только при наличии действительного сертификата про вакцинацию или ПЛР-теста. Спасибо за понимание!".

При этом в некоторых внутри показать документ не просили. В других же, если и просили, то QR код "сканировали", как говорится, "на глаз".

Впрочем, некоторые кафетерии и рестораны вообще предпочли закрыться на время карантина.

И можно только гадать, почему: из-за отсутствия вакцинации против COVID-19 у сотрудников, или из-за нежелания скандалить с клиентами, которые могут отказаться показывать свои сертификаты вакцинации или ПЦР-тесты.

В магазинах одного из столичных ТРЦ, если не говорить о продуктовых, было не людно. На входе практически у каждого красовалась табличка, оповещающая, что посещение возможно при наличии сертификата вакцинации или ПЦР-теста.

Либо "дежурил" охранник торгового центра с просьбой показать эти документы. Там же, где "дежурного" не было, корреспонденту УНИАН такую просьбу озвучила сотрудница магазина. На вопрос: "Подойдет ли бумажный сертификат международного образца?" ответ был утвердительный. И, в отличие от кафетериев, здесь девушка внимательно его изучила, приглядевшись к подлинности печатей, и даже попросила удостоверение личности.

"Нужно же точно знать, что этот документ – ваш", - объяснила она.

На ответ: "А если паспорта с собой нет? Какой документ подойдет?", сотрудница магазина не растерялась и попросила показать, к примеру, водительское удостоверение.

"Если так будут проверять, как сегодня проверяли, то никакого уменьшения смертности в Украине нам не видать", - услышал УНИАН от посетителя ТРЦ уже на выходе из здания.

Смертельные рекорды

В целом, в ТРЦ ажиотаж был, пожалуй, только возле пункта вакцинации. Желающие привиться сбились в плотную кучку, процентов десять из них были без масок.

По данным МОЗ, на прошлой неделе в Украине сделано более 1 млн 740 тысяч прививок против COVID-19, это больше, чем за весь июнь.

Аналитик Евгений Истребин отмечает, что недельные темпы вакцинации (в среднем за последние семь дней) поднялись до 250 тыс в сутки. "Если такой темп будет до конца года, то к новому году доля вакцинированных граждан составит 47% одной дозой и 40% двумя", - говорит он.

А сегодня Украина уже на третьем месте в мире по абсолютной смертности от COVID-19 за сутки.

"Первое место по количеству умерших граждан в среднем за неделю у США – 1331, на втором месте Россия – 1104, третье место наше – 580. После нас идет Индия – 532 смерти в среднем за последние семь дней", - отмечает соучредитель Украинского центра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Сомнительный рекорд, если сравнить количество населения в США, России и Индии с нашим.

Татьяна Урбанская

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