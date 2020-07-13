В Коблево из-за затянувшегося карантина предприниматели перекрыли трассу (видео)

Предприниматели требуют снять ограничения с ресторанов и ночных клубов

В Коблево на трассе М-14, которая является частью трассы Е-58, проходит акция протеста, участники которой требуют ослабить карантинные меры.

Об этом в Фейсбук сообщает журналист Ольга Годовенко.

Участники акции протеста перекрыли движение транспорта в оба конца, т.е. из Коблево, и из Одессы. Организаторы акции – предприниматели, которые требуют разрешить ресторанам и ночным клубам работать после 23.00.

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За соблюдением порядка во время акции наблюдают представители правоохранительных органов.

В настоящий момент на трассе наблюдается большое скопление автомобилей, преимущественно фур.

Примечательно, что перекрытая трасса, является единственной трассой, идущей вдоль берега Черного моря к портам «Черноморск», «Одесса» и «Южный».

Как сообщал УНИАН, 13 июля 2020 года работники и владельцы ресторанов, кафе и ночных клубов протестовали под Херсоном. На полчаса они перекрыли въезд в город со стороны Антоновского моста. Таким образом выразили несогласие с решением правительства, которое запретило им работать с 23:00 до 7:00. А летом, говорят, основной заработок получают именно ночью. Особенно возмущены те, кто работает на курортах.

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