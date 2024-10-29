Наиболее популярной моделью среди новых легковых авто стал компактный кроссовер Renault Duster.

За три квартала этого года в нашей стране зарегистрировали 53 тысячи новых легковых авто - это на 21% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Такие данные приводит портал УкрАвтопром.

Наиболее популярным автомобилем среди новых легковушек оказался компактный кроссовер-внедорожник Renault Duster. Впервые эту модель представили в декабре 2009 года под дочерней маркой Dacia. Позже были представлены версии под брендом Renault.

Вторую и третью позиции также занимают кроссоверы, а именно - модели Toyota RAV4 и Mazda CX-5. Замыкает десятку лидеров среднеразмерный чешский SUV Škoda Kodiaq.

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ТОП-10 новых легковых авто этого года:

Renault Duster - 5060 единиц;

Toyota RAV4 - 3402;

Mazda CX-5 - 1459;

Volkswagen ID.4 - 1410;

Kia Sportage - 1315;

Hyundai Tucson - 1078;

Toyota Camry - 1069;

Škoda Octavia - 998;

Volkswagen Touareg - 966;

Škoda Kodiaq - 961.

Какое авто выбрать - советы специалистов

Напомним, ранее известный эксперт по подержанным автомобилям Адам Моррис порекомендовал "бюджетный" спортивный седан. По его мнению, водителям, которые любят скорость, стоит обратить внимание на BMW 3-Series G20.

По словам специалиста, модель предлагает "приятные ощущения от вождения". При этом эксперт обратил внимание не некоторые технические трудности, с которыми сталкиваются владельцы этого авто.

Напомним также, что недавно специалисты назвали бренды, на которые стоит обратить внимание покупателям, которые ищут надежное подержанное авто. Возглавили рейтинг Lexus и Toyota. Третью строчку занимает Mazda, а замыкает пятерку Honda и Acura.

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