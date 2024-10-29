За три квартала этого года в нашей стране зарегистрировали 53 тысячи новых легковых авто - это на 21% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Такие данные приводит портал УкрАвтопром.
Наиболее популярным автомобилем среди новых легковушек оказался компактный кроссовер-внедорожник Renault Duster. Впервые эту модель представили в декабре 2009 года под дочерней маркой Dacia. Позже были представлены версии под брендом Renault.
Вторую и третью позиции также занимают кроссоверы, а именно - модели Toyota RAV4 и Mazda CX-5. Замыкает десятку лидеров среднеразмерный чешский SUV Škoda Kodiaq.
ТОП-10 новых легковых авто этого года:
- Renault Duster - 5060 единиц;
- Toyota RAV4 - 3402;
- Mazda CX-5 - 1459;
- Volkswagen ID.4 - 1410;
- Kia Sportage - 1315;
- Hyundai Tucson - 1078;
- Toyota Camry - 1069;
- Škoda Octavia - 998;
- Volkswagen Touareg - 966;
- Škoda Kodiaq - 961.
Какое авто выбрать - советы специалистов
Напомним, ранее известный эксперт по подержанным автомобилям Адам Моррис порекомендовал "бюджетный" спортивный седан. По его мнению, водителям, которые любят скорость, стоит обратить внимание на BMW 3-Series G20.
По словам специалиста, модель предлагает "приятные ощущения от вождения". При этом эксперт обратил внимание не некоторые технические трудности, с которыми сталкиваются владельцы этого авто.
Напомним также, что недавно специалисты назвали бренды, на которые стоит обратить внимание покупателям, которые ищут надежное подержанное авто. Возглавили рейтинг Lexus и Toyota. Третью строчку занимает Mazda, а замыкает пятерку Honda и Acura.