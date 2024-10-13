Отмечается, что это авто будет долго радовать своего владельца.

Водителям, желающим получить спортивный вместительный седан с по невысокой цене, эксперт рекомендует обратить внимание на конкретную модель. Речь идет о BMW 3-Series G20.

Издание Express пишет, что Адам Моррис и Джим Халл ведут канал ReDriven на YouTube, где дают советы для выгодных приобретений. В одном из последних видео Адам утверждает, что BMW 3-Series G20 отличное авто.

"Если говорить о том, стоит ли вообще покупать G20 3-Series, то если у вас есть несколько тысяч долларов, отложенных на черный день, то да, вам стоит ее купить. Избегайте дизельных двигателей, поскольку бензиновые лучше во всех отношениях, избегайте чрезмерных расходов на обслуживание и, конечно, тщательно все проверьте перед покупкой, но найдите правильную 3-Series, и это будет отличное авто", - советует эксперт.

Видео дня

Представленный в октябре 2018 года, G20 является последней итерацией линейки седанов и универсалов BMW 3-Series и отличается характерным для немецкого бренда стилем, как расширенные решетки радиатора спереди и скульптурные линии на дверях.

Водителям предлагается широкий выбор бензиновых, дизельных и гибридных вариантов, а шестицилиндровая модель M340i способна разгоняться от 0 до 62 миль/ч всего за 4,6 секунды.

В то время как цена нового BMW 3-Series составляет от 40 220 фунтов стерлингов, а это чуть больше 2 миллионов гривень, водители могут приобрести подержанное авто менее чем за 10 000 фунтов стерлингов, а это чуть больше 500 тысяч гривень.

Сев за руль, Адам отметил, что трансмиссия может быть жестковата в спортивном режиме на низких скоростях, но BMW отличается очень приятными ощущениями от вождения.

"Если говорить о проблемах в управлении, то их не так много. Несколько владельцев отметили, что радиус разворота не самый лучший, но это не так важно. Трансмиссия в спортивном режиме может немного смущать в городе, некоторые переключения могут быть немного резкими. При этом в M340i двигатель с системой полного привода невероятно эффективен", - объяснил автоэксперт.

В свою очередь механик Джим Халл посоветовал автолюбителям проверить утечки масла и охлаждающей жидкости перед покупкой.

"Самая распространенная проблема, с которой вы столкнетесь, - это утечка масла из корпуса масляного фильтра или утечка охлаждающей жидкости из этой же части. Они сделаны из пластика, поэтому слабые и часто протекают", - отметил механик.

При этом он указал, что похожая история с утечками охлаждающей жидкости из термостата и водяных насосов.

Ранее УНИАН писал, что эксперт по подержанным автомобилям рассказал, что нужно обязательно сделать при продаже машины.

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