Кроссовер Renault Duster занял сразу две лидирующие позиции по цветам кузова.

Более чем 35% новых автомобилей, которые были зарегистрированы в Украине с начала 2024 года имели белый цвет кузова, сообщили в ассоциации "УкрАвтопром".

Эксперты поделились,что на втором месте расположились автомобили серого цвета. Они составили примерно треть от всех новых легковых авто, которые покупали украинцы.

Как среди белых, так и среди серых автомобилей самой популярной моделью оказался кроссовер Renault Duster.

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На третьем месте расположились автомобили с черным цветом кузова. В этот оттенок были окрашены 15% новых авто, которые регистрировали с января по сентябрь 2024 года.

Четвертое место заняли синие автомобили. Их выбрали почти 8% покупателей. Пятерку лидеров замыкают авто с красным цветом кузова с долей 3%.

Самые популярные новые автомобили в Украине по цвету кузова:

белые - Renault Duster;

серые - Renault Duster;

черные - Toyota Camry;

синие - Volkswagen ID.4;

красные - Mazda CX-5.

Цвета автомобилей - что говорят эксперты

Как писал УНИАН, эксперты считают, что выбор правильного цвета может повлиять на стоимость автомобиля при его перепродаже. Специалисты заявили, что лучшим выбором станут авто с белым, черным, серебристым, синим или красным цветами кузова. Именно эти оттенки будут оставаться популярными среди покупателей и в будущем.

Кроме того, психолог объяснил, почему автомобили серого цвета выбирают практичные и прагматичные люди. По мнению специалиста, водители этих авто ведут себя довольно осторожно и не пытаются выделиться из толпы.

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