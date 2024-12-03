Эксперты рекомендуют обратить внимание на конкурентов этих автомобилей.

Современные автомобили стали гораздо дороже моделей, которые продавались еще десять лет назад. Некоторые новые авто и вовсе не стоят своих денег.

Эксперты назвали 8 новых автомобилей, которые не стоит покупать, пишет GOBankingRates.

Audi Q7

Audi Q7 предлагает роскошный интерьер и богатое оснащение. Тем не менее мастер-механик и основатель Car Fixer Guide Майкл Домингес считает, что цены на этот кроссовер слишком завышены.

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"Одна из моделей, которая сразу приходит на ум - это Audi Q7. Хотя она может похвастаться роскошью, высокая стоимость обслуживания и минимальные улучшения по сравнению с предыдущим модельным годом затрудняют оправдание повышенной рекомендованной розничной цены. Ее превосходят такие конкуренты, как BMW X5 и Lexus RX 350, которые предлагают аналогичные роскошные удобства по более оптимальной цене", - сказал эксперт.

Cadillac Escalade

Cadillac Escalade является одним из самых роскошных американских внедорожников на рынке. Поэтому модель имеет соответствующую стоимость.

Майкл Домингес заявил, что не рекомендует покупать новый Cadillac Escalade. По его словам, внедорожник 2025 модельного года не получил ощутимых изменений по сравнению с предшественником.

"Хотя он поставляется со множеством опций, он не обязательно предлагает больше, чем Chevrolet Tahoe 2023 года, значительно более дешевый внедорожник с аналогичным двигателем и функциями", - объяснил эксперт.

Mercedes-Benz C-Class

Основатель Off Road Genius Лиам Лукас поделился, что ему нравится Mercedes-Benz C-Class, но цены на модель слишком завышены. Также он отметил, что этот автомобиль имеет очень высокую стоимость обслуживания.

"Хотя это премиальный автомобиль с высококлассными функциями, его цена значительно выросла, опережая его усовершенствования. Базовая модель стоит более 40 000 долларов (в США). С дополнительными функциями цена может легко достичь 60 000 долларов, что довольно много, учитывая, что конкуренты, такие как Audi A4 или BMW 3 Series, предлагают аналогичные или лучшие функции по более низкой или сопоставимой цене", - сказал он.

Land Rover Range Rover Sport

Лиам Лукас также не рекомендует покупать Land Rover Range Rover Sport. Эксперт отметил, что стартовая цена на эту модель в США составляет 83 700 долларов.

"Хотя это роскошный внедорожник с внедорожными возможностями, конкуренты вроде Jeep Grand Cherokee предлагают схожие характеристики и роскошь за меньшую стоимость", - подчеркнул он.

Ford Bronco Raptor

Автомобильный инженер и основатель Automotive Widget Роберт Лутерцо заявил, что Ford Bronco Raptor один из самых переоцененных полноприводных автомобилей на рынке.

"Его акцент на внедорожных характеристиках может привести к компромиссам, когда дело дойдет до повседневной практичности и комфорта. Агрессивная настройка подвески и внедорожные шины могут привести к менее комфортному вождению по дороге. Кроме того, акцент на внедорожных функциях может означать, что определенные удобства и роскошь, присущие другим внедорожникам, либо отсутствуют, либо предлагаются в качестве дорогих дополнительных пакетов", - рассказал эксперт.

Rivian R1T

Инженер-механик и редактор AutoGlobes Талха Атта считает, что Rivian R1T слишком дорогая модель. Он объяснил, что компания выпускает слишком мало электрических пикапов, чтобы снизить начальную стоимость в 71 700 долларов.

"Как электрический пикап, Rivian R1 ориентирован на относительно нишевый рынок, по крайней мере на ранних стадиях. Этот ограниченный спрос может привести к более высоким производственным затратам на единицу продукции, которые могут быть переложены на потребителя более высокой стоимостью",

BMW iX

Соучредитель Pick and Pull Sell Car Ник Робинсон уверен, что характеристики BMW iX не оправдывают высокую стоимость электрокроссовера. Он отметил, что конкуренты, такие как Tesla Model X, Audi e-tron и Mercedes-Benz EQC, предлагают больше за свою цену.

"У BMW iX спорный дизайн, посредственный запас хода в 482 километра. Это довольно средний показатель даже по сравнению с другими моделями BMW. Кроме того, он не оправдывает свою высокую стоимость. Эту модель не стоит покупать, когда на рынке есть лучшие и более дешевые альтернативы", - заявил Робинсон.

Toyota Sienna

Toyota Sienna может показаться отличным выбором для тех, кто ищет надежный и практичный семейный автомобиль. Тем не менее эксперт по автомобильной промышленности компании AutoInsurance.org Мелани Муссон считает, что японский автопроизводитель допустил ошибку, сделав ставку на гибридные технологии.

"Toyota Sienna слишком дорогая. Производителей минивэнов не так много, а Sienna уже много лет является одним из самых надежных вариантов. Отказ от негибридных модификаций не только делает модель более дорогой, но и делает ее менее подходящей для нужд многих водителей минивэнов", - объяснила она.

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