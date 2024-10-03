На рынке можно найти огромное количество различных моделей SUV, однако не все они действительно хороши.

Эксперты составили список лучших в мире автомобилей SUV (Sport utility vehicle). Подробно ознакомиться с ним можно на сайте британского журнала Autocar.

SUV является маркетинговым термином, которым обозначают авто с кузовом "универсал", а также часто с системой полного привода. Такие машины внешне похожи на внедорожники. При этом они являются достаточно универсальными и могут использоваться, в частности, для перевозки большого количества пассажиров.

Возможно, именно универсальность обусловила фантастический рост популярности SUV за последние несколько десятилетий.

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Сейчас производители предлагают множество моделей таких автомобилей и выявить лучшие из них - довольно нетривиальная задача. Впрочем, британские эксперты все же "рискнули".

Список составили на основе тест-драйвов автомобилей. На первое место специалисты поставили Citroën C5 Aircross - компактный кроссовер, который французская компания Citroën выпускает с конца 2017 года.

По мнению специалистов, автомобиль является очень просторным для своего размера, а кроме того он имеет удобные сиденья. Также Citroën приятный в управлении и при этом имеет относительно небольшую цену.

На второй позиции оказалась Dacia Duster, на третьей - Range Rover Sport. Замыкает десятку Toyota Land Cruiser, которая имеет много внутреннего пространства, однако не может похвастаться "шикарным" интерьером.

В целом ТОП-10 лучших автомобилей SUV выглядит так:

Citroën C5 Aircross - 4,5 баллов;

Dacia Duster - 4,5;

Range Rover Sport - 4,0;

Kia EV9 - 4,0;

Land Rover Defender - 4,0;

Mazda CX-60 - 4,0;

Mercedes-Benz EQS SUV - 4,0;

Porsche Macan - 4,0;

Skoda Karoq - 4,0;

Toyota Land Cruiser - 3,5.

Автомобильный рынок - главные новости

Ранее специалисты назвали шесть подержанных авто, на которые стоит обратить внимание до конца года. В список попали Ford F-150 Lightning, Tesla Model S Plaid, Cadillac Lyriq, Chevrolet Corvette C8, Jeep Grand Wagoneer и Ford Mustang Dark Horse.

Также недавно эксперты составили список из десяти самых востребованных подержанных авто. Как оказалось, лидером по количеству запросов в поисковой системе является Kia Sportage.

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