Автомобили типа SUV известны своей универсальностью, вместительностью и внедорожными возможностями, благодаря чему привлекают широкий круг покупателей. Впрочем, далеко не все модели являются хорошим выбором. Эксперты GOBankingRates назвали 7 авто, которые лучше избегать в следующем году.
Volkswagen Taos
В новом рейтинге наименее надежных авто, Consumer Reports (CR) поставил только один автомобиль ниже Volkswagen Taos - минивэн Chrysler Pacifica Hybrid. Модель Taos 2025 года обновили снаружи и внутри, однако хватит ли этого, чтобы избавиться от не очень хорошей репутации - большой вопрос.
Ford Explorer
Несмотря на то, что стоимость ремонта и технического обслуживания этого авто является средней, RepairPal поставил Ford Explorer только на 19 место в списке из 26 среднеразмерных автомобилей типа SUV.
Jeep Grand Cherokee и Jeep Grand Cherokee L
Автомобили Grand Cherokee и Grand Cherokee L традиционно не отличаются хорошей надежностью. Ранее эксперты уже обращали внимание на то, что Grand Cherokee требует дорогостоящего ремонта, его детали преждевременно выходят из строя, а сам новый автомобиль слишком дорогой.
Land Rover Discovery
Этот роскошный внутри внедорожник является очень дорогим даже в "обычном" обслуживании. А если что-то в нем выйдет из строя, то владельцу придется распрощаться с действительно большой суммой.
Volvo XC60 Plug-in Hybrid
Беспокойство Consumer Reports связаны с несколькими аспектами. В частности, батареей этого авто, системой зарядки, электрическими аксессуарами, системой климат-контроля и некоторыми другими электронными компонентами.
Jeep Wrangler
Специалисты обращают внимание на неудовлетворительные показатели надежности этого авто, а также проблемы с рулевым управлением, подвеской, двигателем и электрической системой.
Hyundai Tucson
Владелец автомастерской MDP Diesel & Auto Repair Майк Винтер назвал Tucson "бомбой замедленного действия" из-за неисправностей двигателя и трансмиссии, с которыми постоянно сталкиваются владельцы этого авто.
Какой автомобиль выбрать - советы специалистов
Ранее эксперты издания Autocar назвали десятку лучших кроссоверов и внедорожников в мире. Список составили на основе тест-драйвов. На первой позиции оказался Citroën C5 Aircross - компактный кроссовер, который компания Citroën производит с конца 2017 года.
Кроме него специалисты высоко оценили Dacia Duster, Range Rover Sport, Kia EV9, Land Rover Defender, Mazda CX-60, Mercedes-Benz EQS SUV, Porsche Macan, Skoda Karoq и Toyota Land Cruiser.