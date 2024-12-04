Специалисты не советуют покупать такие модели как Ford Explorer, Volkswagen Taos и Land Rover Discovery.

Автомобили типа SUV известны своей универсальностью, вместительностью и внедорожными возможностями, благодаря чему привлекают широкий круг покупателей. Впрочем, далеко не все модели являются хорошим выбором. Эксперты GOBankingRates назвали 7 авто, которые лучше избегать в следующем году.

Volkswagen Taos

В новом рейтинге наименее надежных авто, Consumer Reports (CR) поставил только один автомобиль ниже Volkswagen Taos - минивэн Chrysler Pacifica Hybrid. Модель Taos 2025 года обновили снаружи и внутри, однако хватит ли этого, чтобы избавиться от не очень хорошей репутации - большой вопрос.

Ford Explorer

Несмотря на то, что стоимость ремонта и технического обслуживания этого авто является средней, RepairPal поставил Ford Explorer только на 19 место в списке из 26 среднеразмерных автомобилей типа SUV.

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Jeep Grand Cherokee и Jeep Grand Cherokee L

Автомобили Grand Cherokee и Grand Cherokee L традиционно не отличаются хорошей надежностью. Ранее эксперты уже обращали внимание на то, что Grand Cherokee требует дорогостоящего ремонта, его детали преждевременно выходят из строя, а сам новый автомобиль слишком дорогой.

Land Rover Discovery

Этот роскошный внутри внедорожник является очень дорогим даже в "обычном" обслуживании. А если что-то в нем выйдет из строя, то владельцу придется распрощаться с действительно большой суммой.

Volvo XC60 Plug-in Hybrid

Беспокойство Consumer Reports связаны с несколькими аспектами. В частности, батареей этого авто, системой зарядки, электрическими аксессуарами, системой климат-контроля и некоторыми другими электронными компонентами.

Jeep Wrangler

Специалисты обращают внимание на неудовлетворительные показатели надежности этого авто, а также проблемы с рулевым управлением, подвеской, двигателем и электрической системой.

Hyundai Tucson

Владелец автомастерской MDP Diesel & Auto Repair Майк Винтер назвал Tucson "бомбой замедленного действия" из-за неисправностей двигателя и трансмиссии, с которыми постоянно сталкиваются владельцы этого авто.

Какой автомобиль выбрать - советы специалистов

Ранее эксперты издания Autocar назвали десятку лучших кроссоверов и внедорожников в мире. Список составили на основе тест-драйвов. На первой позиции оказался Citroën C5 Aircross - компактный кроссовер, который компания Citroën производит с конца 2017 года.

Кроме него специалисты высоко оценили Dacia Duster, Range Rover Sport, Kia EV9, Land Rover Defender, Mazda CX-60, Mercedes-Benz EQS SUV, Porsche Macan, Skoda Karoq и Toyota Land Cruiser.

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