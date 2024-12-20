Эксперты определили модели, которые редко выходят из строя.

Внедорожники и кроссоверы позволяют водителям комфортно ездить по дорогам и за их пределами. Не все эти модели обладают исключительной надежностью, но иногда производителям удается создать "неубиваемые" авто.

Эксперты назвали 6 кроссоверов и внедорожников, которые прослужат дольше многих других автомобилей, сообщает GOBankingRates.

Рейтинг основан на исследовании портала iSeeCars, в котором были определены самые надежные современные автомобили.

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6 самых надежных внедорожников и кроссоверов

Chevrolet Tahoe

В издании заявили, что Chevrolet Tahoe подойдет тем людям, которые ищут просторный и надежный полноразмерный внедорожник. Эксперты из Car and Driver говорят, что у модели отличная шумоизоляция и приятная управляемость, несмотря на большой вес.

Отмечается, что Chevrolet Tahoe способен проехать более 400 000 км без серьезных поломок. Тем не менее внедорожник нужно своевременно обслуживать.

GMC Yukon

GMC Yukon разделяет платформу и многие детали с Chevrolet Tahoe, что делает его таким же надежным. Эксперты рассказали, что у внедорожника экономный дизельный двигатель и удобные сиденья.

В издании поделились, что цены на GMC Yukon в США начинаются с 68 895 долларов. Это довольна дорогая модель, но она предлагает высокий уровень комфорта и практичный интерьер.

Honda Pilot

Кроссовер Honda Pilot подойдет водителям, которые ищут не самый дорогой, но практичный кроссовер с просторным интерьером, считают в издании. Отмечается, что модель доступна с тремя рядами сидений и имеет вместительный багажник.

По словам экспертов, кроссовер Honda Pilot неплохо справляется с бездорожьем и достаточно надежный. В рейтинге iSeeCars модель заняла 13-е место среди самых надежных автомобилей.

Lexus GX

Lexus GX является премиальным внедорожником с комфортной подвеской и стильным дизайном, заявили в издании. Эксперты подчеркнули, что эта модель отлично справляется с бездорожьем и имеет высокие шансы проехать более 400 000 км без серьезных поломок.

Nissan Pathfinder

В издании считают, что кроссовер Nissan Pathfinder подойдет водителям, которые ищут недорогой и практичный автомобиль с возможностью ездить по бездорожью. Эксперты отмечают, что это надежная модель с просторным интерьером.

Toyota Highlander

Кроссовер Toyota Highlander является отличным семейным автомобилем, заявили в издании. Согласно рейтингу iSeeCars, гибридная модификация модели расположилась на пятом месте среди 20 самых надежных автомобилей.

Эксперты отмечают, что Toyota Highlander предлагает низкий расход топлива и высокий уровень безопасности. Помимо этого кроссовер достаточно комфортный.

На какие другие авто рекомендуют обратить внимание эксперты

Ранее эксперты назвали самые надежные электромобили. В рейтинг вошли 10 полностью электрических моделей, которые выходят из строя реже своих конкурентов.

Кроме того, эксперты определяли 6 лучших среднеразмерных седанов 2024 года. Все эти модели были выделены на основе отзывов экспертов, которые протестировали автомобили и разобрались, какие у них есть плюсы и минусы.

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