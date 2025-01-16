Справятся с любой задачей: названы 10 лучших семейных кроссоверов

В рейтинг вошли не только традиционные модели с ДВС, но и электромобили.

Водители с большими семьями часто отдают предпочтение кроссоверам, так как это универсальные автомобили, которые способны справиться с многими повседневными задачами. Тем не менее этот сегмент переполнен различными моделями.

Эксперты из Autocar назвали 10 лучших семейных кроссоверов, которые сейчас доступны на рынке.

В рейтинг вошли модели, оснащенные бензиновыми, дизельными, гибридными или полностью электрическими силовыми установками. Эксперты протестировали большое количество кроссоверов, чтобы определить лидеров сегмента.

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ТОП-10 лучших семейных кроссоверов:

Skoda Kodiaq Kia EV9 Peugeot 5008 Land Rover Discovery Sport Hyundai Santa Fe Nissan X-Trail Renault Scenic E-Tech Hyundai Tucson Volvo XC40 BMW X3

Skoda Kodiaq признали лучшим семейным кроссовером. По словам экспертов, эта модель предлагает просторный интерьер и высокий уровень практичности.

Помимо этого Skoda Kodiaq имеет вместительный багажник. Еще одним плюсом этого кроссовера эксперты назвали большой запас хода на электротяге гибридной модификации модели.

На какие другие автомобили рекомендуют обратить внимание эксперты

Ранее эксперты назвали пять кроссоверов, с которыми не спешат расставаться владельцы. В рейтинг вошли преимущественно модели от японских автопроизводителей.

Кроме того, были названы 6 лучших недорогих полноприводных автомобилей с пробегом. Все эти модели можно купить на вторичном рынке в США менее чем за 25 тысяч долларов.

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