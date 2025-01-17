В список попали, в частности, Hyundai Tucson, Kia Sorento и Toyota 4Runner.

Представителям среднего класса, которые ищут кроссоверы и внедорожники в 2025 году, стоит сосредоточиться на автомобилях, которые сочетают в себе доступность, надежность и современные технологии, считают специалисты. На рынке есть много разных моделей, но многие из них слишком дорогие.

Портал GOBankingRates назвал пять новых кроссоверов и внедорожников, которые стоят своих денег.

Hyundai Tucson

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По мнению старшего редактора Modified Rides Шона Миллера, Hyundai Tucson является универсальным автомобилем, который сочетает просторный интерьер с топливной экономией. Кроме того, модель может похвастаться отличными показателями безопасности.

Средняя начальная цена в США - $28 000.

Kia Sorento

Если нужен просторный автомобиль, в котором может поместиться вся семья, то Миллер рекомендует обратить внимание на Kia Sorento. Среди прочего этот автомобиль может похвастаться прекрасной экономичностью и большой мощностью.

Средняя начальная цена в США - $32 000.

Toyota 4Runner

По словам генерального директора Blue Diamond Auto Glass Джона Йохана, этот полноприводный внедорожник имеет просторный интерьер и известен своей безопасностью.

В целом, Toyota 4Runner называют "идеальным для семей, которые ищут надежность, безопасность и практичность по конкурентоспособной цене", отметил специалист.

Средняя начальная цена в США - $40 000.

Honda Passport

Honda Passport сочетает в себе прекрасные возможности на бездорожье и комфорт, заявил Шон Миллер. Еще одним преимуществом этого автомобиля специалист называет долговечность.

Средняя начальная цена в США - $40 000.

Mercedes-Benz GLC

Mercedes-Benz GLC - это самый дорогой автомобиль в списке. Естественно, что далеко не все представители среднего класса могут себе его позволить.

Тем не менее, Джон Йохана считает, что это авто предлагает почти идеальный баланс между "доступностью, практичностью и премиальными функциями". Еще одним преимуществом Mercedes-Benz GLC называют прекрасные показатели безопасности.

Средняя начальная цена в США - $49 000.

Лучшие кроссоверы - модели, которые советуют специалисты

Напомним, что ранее специалисты назвали пять кроссоверов, с которыми не спешат расставаться владельцы, в частности, из-за их надежности. В список попали Toyota Highlander, Honda CR-V, Ford Escape Hybrid, Toyota RAV4 и Lexus RX 350.

Кроме того, эксперты определяли 10 лучших семейных кроссоверов. В список вошли модели, которые имеют бензиновые, дизельные, гибридные, а также полностью электрические силовые установки.

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