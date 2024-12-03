В прошлом месяце десятка наиболее популярных моделей сформировала 37% рынка новых легковых авто. Об этом сообщает специализированный автомобильный портал УкрАвтопром.
Наиболее популярным среди новых автомобилей оказался Renault Duster. Второе место занял еще один кроссовер - Toyota RAV4. На третьей позиции оказался среднеразмерный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.
В целом десятка самых популярных легковушек ноября выглядит так:
- Renault Duster - 511 единиц;
- Toyota RAV4 - 202;
- Toyota Land Cruiser Prado - 189;
- Volkswagen Tiguan - 182;
- Škoda Kodiaq - 165;
- Škoda Octavia - 157;
- Toyota Hilux - 152;
- Volkswagen Touareg - 136;
- Hyundai Tucson - 117;
- Toyota Camry - 100.
Рынок автомобилей - последние новости
Напомним, ранее специалисты назвали самых популярных автопроизводителей в мире. Лидером нового рейтинга стала Toyota Group, совокупные продажи которой за период с начала 2024-го по октябрь составили более 8,5 миллиона авто. Второе место заняла Volkswagen Group, а на третьей позиции оказалась группа Hyundai-Kia. Замыкает десятку лидеров Suzuki с показателем 2,6 миллиона единиц.
Интересно, что ранее Toyota оказалась среди брендов авто, на которых чаще всего ездят миллионеры. Кроме нее большим спросом у состоятельных людей, как ни странно, пользуются Ford и Honda.