В ноябре лидером на украинском рынке новых авто оказался Renault Duster.

В прошлом месяце десятка наиболее популярных моделей сформировала 37% рынка новых легковых авто. Об этом сообщает специализированный автомобильный портал УкрАвтопром.

Наиболее популярным среди новых автомобилей оказался Renault Duster. Второе место занял еще один кроссовер - Toyota RAV4. На третьей позиции оказался среднеразмерный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

В целом десятка самых популярных легковушек ноября выглядит так:

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Renault Duster - 511 единиц;

Toyota RAV4 - 202;

Toyota Land Cruiser Prado - 189;

Volkswagen Tiguan - 182;

Škoda Kodiaq - 165;

Škoda Octavia - 157;

Toyota Hilux - 152;

Volkswagen Touareg - 136;

Hyundai Tucson - 117;

Toyota Camry - 100.

Рынок автомобилей - последние новости

Напомним, ранее специалисты назвали самых популярных автопроизводителей в мире. Лидером нового рейтинга стала Toyota Group, совокупные продажи которой за период с начала 2024-го по октябрь составили более 8,5 миллиона авто. Второе место заняла Volkswagen Group, а на третьей позиции оказалась группа Hyundai-Kia. Замыкает десятку лидеров Suzuki с показателем 2,6 миллиона единиц.

Интересно, что ранее Toyota оказалась среди брендов авто, на которых чаще всего ездят миллионеры. Кроме нее большим спросом у состоятельных людей, как ни странно, пользуются Ford и Honda.

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