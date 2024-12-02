Продажи самой популярной модели этого автопроизводителя в 2024-м достигли 901 991 единицы.

В новом рейтинге World Car Group доминирует Toyota Group, совокупные продажи которой за период с начала года по октябрь составили более 8,56 миллиона автомобилей. Об этом сообщает Focus2Move.

В то же время, если сравнивать с показателями прошлого года, продажи Toyota Group снизились на 2,1%. Самым популярным ее автомобилем остается бестселлер рынка - Toyota Corolla. Продажи этой модели в 2024-м достигли 901 991 единицы.

Отметим, что Toyota Group опережает своих конкурентов с большим отрывом - показатели Volkswagen Group, которая оказалась на втором месте, составляют "всего" 6,85 миллиона единиц. На третьем месте находится группа Hyundai-Kia (5,65 миллиона).

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В целом десятка мировых автопроизводителей выглядит так:

Toyota Group - 8,56 миллиона единиц (-2,1%);

Volkswagen Group - 6,85 млн (-1,6%);

Hyundai-Kia - 5,65 млн (-3,1%);

Renault Nissan Alliance - 5 млн (+1%);

General Motors - 4,76 млн (-4,9%);

Stellantis - 4,74 млн (-8,1%);

Honda Motor - 3,18 млн (-2,9%);

Ford Group - 3,09 млн (-0,4%);

BYD - 2,95 млн (+35,6%);

Suzuki - 2,64 млн (+3,9%).

Новости авторынка - что интересного

Недавно специалисты выяснили, на каких авто ездят современные миллионеры. Специалисты пришли к выводу, что машина как символ статуса уходит в прошлое и многие из состоятельных людей выбирают "бюджетные" авто. Среди автомобилей, которые выбирают миллионеры - модели от Ford, Honda и Toyota. Остаются популярными и некоторые относительно недорогие модели от BMW.

А еще ранее эксперты автомобильного рынка назвали 6 американских автомобилей, при покупке которых надо несколько раз подумать, ведь расходы на их обслуживание могут оказаться слишком большими.

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