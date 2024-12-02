Самой популярной легковушкой на нашем рынке вновь стал кроссовер Renault.

В ноябре в Украине зарегистрировали чуть более 5,2 тысячи новых легковых авто - это на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответствующие данные приводит портал УкрАвтопром.

Если сравнивать с октябрем этого года, потребительская активность на автомобильном рынке упала на 10%. Лидером среди бредней стала Toyota - ее показатели составили 868 единиц. Кстати, Toyota Group также оказалась самым популярным автопроизводителем в мире за этот год.

Второе место на украинском рынке занял бренд Renault с показателем 533 единицы. Третья позиция довольно ожидаемо оказалась за Skoda (514 авто). Кроме них в ТОП-5 попали Volkswagen и BMW.

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Если говорить о самых популярных моделях, то здесь также никакой интриги не было - бестселлером месяца на рынке новых легковушек оказался кроссовер Renault Duster. Его показатель составил 511 проданных авто.

Эксперты добавляют, что всего с начала 2024-го в нашей стране зарегистрировали 64 тысячи новых легковых авто - это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рынок автомобилей - советы специалистов

Недавно специалисты назвали японские машины, от покупки которых лучше воздержаться. По мнению экспертов, покупателям лучше избегать Mazda RX-8, Mitsubishi Eclipse, Honda CRX Del Sol, Toyota Paseo, Suzuki Samurai и Suzuki X-90. Эти модели страдают, в частности, от проблем с надежностью силовой установки.

А еще ранее известный эксперт по подержанным автомобилям Адам Моррис назвал надежную и дешевую и при этом довольно малоизвестную модель авто.

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