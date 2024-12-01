Отмечается, что нынешние богачи не склонны показывать свое богатство, покупая дорогие авто.

Гуру личных финансов Дэйв Рэмси отметил, что автомобили как символы статуса, похоже, уходят в прошлое. Вместо этого большинство состоятельных людей проявляют бережливость.

Издание Go banking rates пишет, что исследование Experian Automotive показало, что 61% семей, зарабатывающих более 250 тысяч долларов, не ездят на авто люксовых марок. Вместо этого они ездят на менее эффектных автомобилях, таких как Toyota, Honda и Ford.

"Большинство миллионеров не водят броские автомобили", - отметил Рэмси. "69% миллионеров не имеют среднегодового дохода от 100 000 долларов и выше, а треть миллионеров никогда не имели шестизначного дохода за всю свою карьеру".

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По его словам, "когда люди не тратят деньги на то, чтобы выглядеть богатыми, у них появляются деньги, чтобы стать богатыми на самом деле".

Consumer Reports отмечает, что средняя стоимость новых авто сейчас составляет более 48 тысяч долларов - на 6 тысяч долларов дороже, чем два года назад, и на 10 тысяч долларов дороже, чем в сентябре 2020 года.

10 лучших марок авто, на которых ездят миллионеры:

Toyota - средняя цена выросла до 38 198 долларов во втором квартале 2024 финансового года. Honda - седан Civic Sport - самый недорогой автомобиль Honda, стоит чуть меньше 26 тысяч долларов. Ford - пикап F-150 XL в комплектации 2024 года стоит от 36 570 долларов. Lexus - цена на Lexus ES 2024 года начинается от 43 190 долларов и доходит до 53 480 долларов в зависимости от комплектации и опций. Subaru - Subaru Crosstrek, самый продаваемый автомобиль автопроизводителя, его цена начинается от 24 995 долларов. BMW - 3 Series 2024 года - "превосходный компактный седан класса люкс", а его цена начинается с 44 500 долларов. Acura - цена MDX 2024 года варьируется от 50 150 до 73 800 долларов. Hyundai - полностью укомплектованный Hyundai Venue можно будет приобрести примерно за 25 тысяч долларов. Lincoln - Aviator 2024 года стоит от 53 340 до 80 725 долларов. Buick - абсолютно новый Envista 2024 года - это субкомпактный внедорожник с "изящным профилем, ориентированным на молодых горожан", цены на который начинаются от 22 400 долларов.

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