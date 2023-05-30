На данный момент источники издания сообщают об обыске в кабинете председателя правления УЗ Евгения Лященко.

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски у руководства "Укрзализныци".

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, причина обысков - раследование злоупотреблений с закупками. На данный момент источники издания сообщают об обыске в кабинете председателя правления УЗ Евгения Лященко.

Как уточняет "Зеркало недели", в деле фигурирует автомобиль, который получил один из чиновников "Укрзализныци" за определенные услуги. Как сообщает издание, 22 мая, Национальное антикоррупционное бюро Украины провело следственные действия у директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця" Эдуарда Крицына. Чиновник контролирует направление, которое имеет отношение ко всем тендерам акционерного общества – службе внутренней безопасности АО.

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Обыски в "Укрзализныце"

В январе 2021 года Верховная Рада создала Временную следственную комиссию (ВСК) по вопросам проверки и оценки состояния компании "Укрзализныця", расследования фактов возможной бездеятельности, нарушений законодательства органами управления указанного предприятия, которые привели к значительному ухудшению технического состояния предприятия и основных производственных показателей.

8 апреля 2021 года Госбюро расследований проводило обыск в центральном офисе "Укрзализныци". Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему присвоения более 20 млн грн должностными лицами регионального филиала "Львовская железная дорога" и руководителем одного из заводов на востоке Украины.

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