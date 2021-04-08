Нардеп Гришина не уточнила, в рамках какого дела проводится этот обыск.

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыск в центральном офисе акционерной компании «Укрзализныця» (УЗ) в Киеве.

Об этом сообщила народный депутат, глава Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам проверки и оценки состояния УЗ Юлия Гришина в своем Telegram-канале.

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«Сейчас Госбюро расследований проводит обыск в центральном офисе «Укрзализныци», - написала она.

Гришина не уточнила, в рамках какого дела проводится этот обыск.

Также нардеп сообщила, что сегодня запланировано заседание Временной следственной комиссии по УЗ.

«В частности, будем слушать доклады министра Криклия, и.о. председателя правления УЗ Юрика по критической ситуации, которая сложилась в ведомственных больницах по борьбе с COVID-19 и по последствиям аварии 29 марта», - написала Гришина.

Что этому предшествовало

Ранее в апреле Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему присвоения более 20 млн грн должностными лицами регионального филиала «Львовская железная дорога» и руководителем одного из заводов на востоке Украины.

В январе этого года Верховная Рада создала Временную следственную комиссию (ВСК) по вопросам проверки и оценки состояния компании «Укрзализныця», расследования фактов возможной бездеятельности, нарушений законодательства органами управления указанного предприятия, которые привели к значительному ухудшению технического состояния предприятия и основных производственных показателей.

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Автор: Павел Степанец