Новый транспортный переход между странами удешевит перевозку грузов.

Акционерное общество "Укрзализныця" начало перевозить грузы между Украиной и Молдовой через восстановленный участок Березино - Басарабяска.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, там открыт третий пограничный переход между странами - Серпневе-1 - Басарабяска. Переход работает с 25 марта 2023 года, а "Укрзализныця" уже приняла первые заявки на перевозку грузов через указанный переход, в частности, на перевозку восьми вагонов со строительными грузами и шести вагонов со шлаками.

"Сейчас это кратчайший маршрут к портам Рени, Галац, Джурджулешты, благодаря которому "Укрзализныця" сможет увеличить объемы экспортных и транзитных перевозок. По нашим подсчетам, участок позволит перевозить дополнительно от 4 до 10 млн тонн грузов в год. Приглашаем бизнес активно использовать этот новый альтернативный маршрут", - отметил член правления УЗ Вячеслав Еремин.

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Также новый маршрут позволит ускорить и удешевить транспортировку грузов в Украину из портов Рени, Галац, Джурджулешты и в обратном направлении.

Как отметил заместитель директора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев, срок доставки экспортных грузов в порты Молдовы, Румынии, а также украинский Рени сократится на 4-6 суток. При этом стоимость транспортировки уменьшится на 10-35 долларов на тонну, в зависимости от груза и маршрута.

В пресс-службе напомнили, что ранее между Украиной и Молдовой действовало два пограничных железнодорожных перехода: Сокиряны - Окница и Могилев-Подольский - Велчинец.

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Как сообщал УНИАН, в прошлом году экспорт украинской агропродукции из дунайских портов по сравнению с 2021 годом вырос в 40 раз - почти до 7 млн тонн.

24 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинское государство будет иметь прямое железнодорожное грузовое сообщение с портом Рени через молдавскую территорию.

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