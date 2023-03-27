Билеты уже доступны онлайн и в кассах вокзалов.

"Укрзализныця" запускает капитально модернизированный инклюзивный электропоезд, который с 28 марта будет курсировать по маршруту №804/803/806/805 Львов - Ривне - Львов.

Как пресс-служба перевозчика сообщает в Telegram, поезд №806/805 будет отправляться из Львова ежедневно, кроме субботы, в 16:35, и прибывать на станцию Ривне в 19:25.

Со ст. Ривне поезд будет отправляться по пятницам и воскресеньям в 13:20 и прибывать во Львов в 16:10.

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Поезд №804/803 будет отправляться из Львова каждую пятницу и воскресенье в 9:50 и прибывать на ст. Ривне в 12:40. Со ст. Ривне поезд будет отправляться ежедневно, кроме суббот, в 6:45 и прибывать во Львов в 9:35.

Билеты уже можно приобрести в приложении УЗ, чат-боте и на сайте, а также в кассах вокзалов.

"Укрзализныця" и львовское направление

В декабре 2022 года "Укрзализныця" сообщила о том, что возобновляет рейс сообщением Львов – Днепр. Сообщалось, что с 10 декабря через день по четным числам поезд будет отправляться со Львова в 18:08 через Червоноград, Ковель, Сарны, Житомир и другие станции, прибывая в столицу в 09:28. Прибытие в Днепр через Знаменку и Александрию — в 18:25.

В январе 2023 года "Укрзализныця" назначила поезд, который будет соединять Львов и Херсон. Сообщалось, что поезд будет отправляться со Львова с 20 января по четным числам в 16:12 и прибывать в Херсон в 13:27 следующего дня. Из Херсона поезд будет отправляться с 21 января по нечетным числам в 14:27 и прибывать во Львов в 10:18.

23 марта 2023 года "Укрзализныця" запускает поезд Львов - Краматорск. Сообщалось, что рейс будет отправляться из Львова с 8 апреля через день в 18:35 и прибывать в Краматорск в 15:06.

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