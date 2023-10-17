По условиям договора изготовить и поставить новые вагоны должны в течение двух лет.

"Укрзализныця" подписала договор с "Крюковским вагоностроительным заводом" на приобретение 44 пассажирских вагонов стоимостью более 1 млн. 951 тысячи грн.

Как сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook, в рамках нового договора будет изготовлено 20 купейных вагонов, 12 вагонов СВ, 9 плацкартных вагонов, которые закупаются впервые с 2008 года, и 3 вагона, предназначенные для перевозки пассажиров с инвалидностью.

Отмечается, что новые вагоны будут оборудованы кондиционерами, пеленальными столиками, розетками и USB-портами для быстрой зарядки гаджетов, кофеварками и модерновыми системами управления освещением.

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Также вагоны для перевозки пассажиров с инвалидностью будут иметь подъемные платформы для удобной посадки пассажиров на кресле колесном.

Кроме того, двери пассажирских купе в купейных вагонах и вагонах СВ будут оборудованы системой сигнализации и кнопкой блокировки дверей для большей безопасности пассажиров, предусмотрена также система видеонаблюдения.

"Эта закупка позволит также заменить те вагоны, которые, к сожалению, были потеряны в результате вражеских обстрелов. Также будем делать акцент и на модернизации устаревшего подвижного состава", - отметил председатель правления УЗ Евгений Лященко.

В ведомстве отмечают, что изготовление и поставка новых вагонов по условиям договора должны быть осуществлены в течение ближайших двух лет. Новые вагоны будут профинансированы из государственного бюджета.

Безопасность в "Укрзализныце" - последние новости

В конце сентября "УЗ" для большей безопасности ввела военизированную охрану на еще шести рейсах. К проекту "ЗалізнаБезпека" были приобщены поезда: №29/30 Ужгород - Киев - Ужгород; №59/60 Чоп - Киев - Чоп; №85/86 Запорожье - Львов - Запорожье; №119/120 Запорожье - Львов - Запорожье; № 265/266 Ужгород - Ковель - Ужгород; № 357/358 Киев - Ворохта - Киев.

В октябре стало известно, что на вокзальных комплексах и в поездах "Укрзализныци" первые маршалы железнодорожной безопасности начали работу. Главным их отличием от охранников, работающих на железной дороге в служебной форме, является то, что маршалы работают не публично. Их главная задача - контролировать ситуацию безопасности в пассажирских перевозках и своевременно реагировать в случае необходимости.

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