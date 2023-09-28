Украинская железная дорога постепенно увеличивает количество поездов, патрулируемых военизированной охраной.

Перевозчик "Укрзализныця" для большей безопасности вводит в сентябре этого года военизированную охрану на еще шести рейсах.

Как сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram, к проекту "ЗалізнаБезпека" приобщены поезда:

№ 29/30 Ужгород - Киев - Ужгород;

№59/60 Чоп-Киев - Чоп;

№ 85/86 Запорожье - Львов - Запорожье;

№ 119/120 Запорожье - Львов - Запорожье;

№ 265/266 Ужгород - Ковель - Ужгород;

№ 357/358 Киев - Ворохта - Киев.

В УЗ также напомнили, что с июня 2023 года сопровождение военизированной охраны было возобновлено в трех поездах:

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№ 41/42 Днепр - Трускавец - Запорожье;

№ 81/82 Киев - Ужгород - Киев;

№712/711 Киев - Краматорск - Киев "Интерсити+".

Отмечается, что сопровождение осуществляется двумя работниками, которые находятся в поезде и осуществляют контроль за соблюдением порядка.

Они помогают поездной бригаде в случае нарушений пассажирами правил поведения, во время возникновения конфликтных ситуаций. При этом любой пассажир может оперативно вызвать работников военизированной охраны через проводника или начальника поезда.

Директор исполнительного филиала "Ведомственная военизированная охрана" "Укрзализныци" Владимир Александров отметил:

"Сейчас уже 9 таких поездов, и в дальнейшем мы планируем это количество увеличивать"

В УЗ также пояснили, что работники военизированной охраны имеют право принимать меры физического воздействия, задерживать и передавать правонарушителей в правоохранительные органы.

Решения "Укрзализныци" - последние новости

19 сентября сообщалось, что ввиду положительного результата эксперимента, "Укрзализныця" продлевает курсирование нового поезда №119/120 Киев - Хелм.

27 сентября стало известно, что УЗ увеличивает предложение мест на маршруте Харьков - Перемышль. Тогда же в УЗ сообщили, что в октябре заканчиваются ремонтные работы на польской станции Перемышль.

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