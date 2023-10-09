В отличие от охранников, работающих на железной дороге в служебной форме со всеми знаками различия, маршалы не работают публично.

На вокзальных комплексах и в поездах "Укрзализныци" начали работу первые маршалы железнодорожной безопасности.

Как сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram, железнодорожные маршалы - это работники ведомственной военизированной охраны. Их главная задача - контролировать ситуацию безопасности во время пассажирских перевозок и своевременно реагировать в случае необходимости.

Отмечается, что в отличие от охранников, которые работают на объектах железной дороги в служебной форме со всеми знаками различия, маршалы работают не публично. Поэтому пассажиры не будут знать, кто является охотником на правонарушителей.

Видео дня

"Это распространенная модель работы подразделений безопасности на авиационных маршрутах. Перед нашими маршалами, которые инкогнито находятся в поездах и на вокзалах, стоит задача оценить риски и оперативно отреагировать на угрозу, которая может возникать во время путешествия пассажиров. Также это все специально подготовленные специалисты", - отметил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Лященко.

В УЗ также добавили, что первые маршалы начали свою работу в сентябре. В частности, они работают на одном из популярных западных направлений, которое "сейчас требует большего внимания для обеспечения безопасности пассажиров".

Безопасность в поездах

5 июля 2023 года стало известно, что "Укрзализныця" вернула военизированную охрану в пассажирские поезда. Тогда военизированная охрана работала в поездах №81 Киев - Ужгород, №41 Днепр - Трускавец и № 712 Киев - Краматорск.

Позже стало известно, что "Укрзализныця" увеличивает уровень безопасности в поездах. В сентябре "Укрзализныця" для большей безопасности ввела военизированную охрану на еще шести рейсах. Так, к проекту были приобщены поезда: №29/30 Ужгород - Киев - Ужгород; №59/60 Чоп - Киев - Чоп; №85/86 Запорожье - Львов - Запорожье; №119/120 Запорожье - Львов - Запорожье; № 265/266 Ужгород - Ковель - Ужгород; № 357/358 Киев - Ворохта - Киев.

Вас также могут заинтересовать новости: