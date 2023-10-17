Ученый предлагает приобщить баржи, в том числе зафрахтованные в других странах.

Ректор Одесского института морехозяйства и предпринимательства Александр Яценко рассказал, как можно "расширить" морские пути для транспортировки грузов из портов Украины.

Во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" специалист подчеркнул, что сейчас речь идет не только об экспорте зерна и его транспортировке, в частности на Африканский континент для населения, страдающего от голода. Яценко отметил, что после того, как Россия отказалась от участия в "зерновом коридоре", Украина начала собственный проект безопасного доступа к портам Северо-западной части Черного моря.

"Это наша собственная инициатива в сотрудничестве с румынами, с болгарами, с международными институтами. Она имеет свои свойства, свои пропускные возможности и свои инструменты управления", - сказал он. По его словам, очень выдающимся событием было то, что крупные страховые корпорации согласились страховать риски такого плавания по новому маршруту.

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"Зерно - уже не единственное, уже есть заходы танкеров под пищевые масла, заходы контейнеровозов. Таким образом, наш собственный формат расширения возможностей морской доставки внешнеэкономических грузов шире, чем просто "зерновое соглашение", - подчеркнул Яценко.

Он добавил, сейчас дунайские порты работают на экспорт и на импорт различных грузов - это наиболее безопасный путь для торговли с европейскими странами.

"Враг знает, что основной поток грузов для нас поступает на дунайские порты и от нас следует также через них, поэтому он хочет разрушить нашу инфраструктуру. Несмотря на обстрелы, мы продолжаем работать", - подчеркнул Яценко.

По словам ученого, из-за обстрелов россиян Украина потеряла более 300 тысяч тонн зерна, но все равно риск себя оправдывает, потому что есть возможность отгружать миллионы тонн зерна.

По его мнению, при транспортировке грузов также можно воспользоваться Сулинским проливом, который выходит в территориальных водах Румынии. Еще один альтернативный путь - перевозка украинского зерна речными баржами не только Украинского Дунайского пароходства, но и средствами других аналогичных предприятий, которые находятся на реке Дунай.

Ректор института уверен, что сейчас фрахт обойдется дешевле из-за определенной особенности уровня воды вдоль Дуная, что влияет на нюансы ведения бизнеса в других странах Подунавья.

"Интересно, что дунайские пароходства всех стран объединены так называемой Дунайской комиссией. И есть общие условия использования барж, где содержатся грузы, и буксиров. Есть возможность по определенным условиям "перебрасывать грузы" из сербских портов...", - рассказал Яценко.

Река Дунай - что надо знать

Это вторая по протяженности и полноводности река в Европе, самая длинная в Европейском Союзе. Ее длина - 2850 км, площадь бассейна - 817 тысяч кв. км. Он начинается в горах Шварцвальда в Германии. Дунай протекает по территории или является границей десяти государств: Германии, Австрии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Сербии, Болгарии, Румынии, Украины и Молдовы.

Проходит через такие столицы Центральной и Юго-Восточной Европы, как Вена, Братислава, Будапешт и Белград. Кроме этих десяти стран в бассейне Дуная находятся те или иные территории еще девяти европейских государств (Швейцария, Италия, Чехия, Польша, Словения, Босния и Герцеговина, Черногория, Албания и Северная Македония), поэтому Дунай часто называют "Интернациональной рекой". Она впадает в Черное море, образуя дельту на границе Румынии и Украины.

Экспорт зерна из Украины через Румынию

Напомним, 13 октября стало известно, что Румыния позволит импорт зерна из Украины. Власти Румынии утвердили постановление, регламентирующее импорт четырех видов украинской агропродукции. Речь идет о пшенице, кукурузе, подсолнечнике и сое. Но это возможно только на основании лицензии, полученной от Министерства сельского хозяйства Румынии.

Позже стало известно, что Румыния вдвое увеличит транзитный коридор для экспорта украинского зерна - до четырех миллионов тонн. Речь шла, что Румыния утвердила условия украинского импорта зерна, потому что поняла, что украинское зерно не представляет угрозы для нее и других европейских стран.

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